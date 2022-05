Dit is de nieuwe manier om doorzichtige kleding te dragen

Met de invloeden van de jaren ’90 in de mode kon de terugkeer van de legendarische doorzichtige jurk à la Kate Moss niet uitblijven. Maar er is méér dat je moet weten.

Modetrends lente zomer 2022. Transparante kleding. Photo courtesy of N21

Zwarte doorzichtige jurkjes die je met grote onderbroeken draagt, transparante jurkjes met strategisch geplaatste bloemen die de kritieke zones verbergen, kanten blouses met daaronder een beha waarin we gezien mogen worden. We weten allemaal wel hoe we doorkijk kleding dragen.

Modetrends lente zomer 2022. Transparante kleding. Photo courtesy of N21

Maar voor zomer 2022 zagen we op de catwalk ook vernieuwende combinaties tegenkomen. Eén trend zijn de huidskleurige doorzichtige items die niet alleen op de huid maar ook OVER andere kledingstukken worden gedragen zoals de huidskleurige top over de body bij N21.

Modetrends lente zomer 2022. Transparante kleding. Photo courtesy of Sportmax

Heel bijzonder zijn ook de doorzichtige huidskleurige draperieën bij Sportmax. Die werden over huidskleurige lange broeken en transparante beugelbeha’s geshowd. Hierdoor krijg je interessante effecten van transparant over transparant, een combinatie die vaak uiteindelijk niet meer doorzichtig is.

Een andere spannende combinatie die misschien iets voor een zomerfestival kan zijn, is een transparante jurk over neonkleurig ondergoed. Met zulke ongewoon felle kleuren haal je je onderbroek en beha uit de lingeriesfeer en voelt het niet, of in ieder geval wat minder, alsof je ‘in je hemd staat’.

Modetrends lente zomer 2022. Transparante kleding. Photo courtesy of Dsquared2

Ook Dsquared2 haalde het maximale uit de doorzichtigheid van een bloemenjurk door deze met gebloemde luxe hipsters te combineren. In plaats van lingerie in camouflerende kleuren accentueerde het modehuis hiermee juist de underwear.

Modetrends lente zomer 2022. Transparante kleding. Photo courtesy of Emilio Pucci

En wat te denken van de doorzichtige look die we bij Emilio Pucci spotten. Een schitterende lange en doorzichtige tuniek met fantasie werd gepresenteerd met een zwarte leggings met veertjes rond de enkels en een zwartgeverderde top. Hoe verzin je het? Maar apart is het wel.

En het zet je aan het denken. Want al deze combinaties dagen ons uit om onze eigen doorzichtige jurken, rokken, blouses en broeken eens onder de loep te nemen en om er ‘out of the box’ combinaties mee te maken. Je zou zelfs kunnen denken aan een doorzichtige jurk over een andere al dan niet doorzichtige jurk! Zie het als dé zomermode challenge van 2022.

TRENDYSTYLE