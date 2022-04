De dubbel-spijkergoed trend is dit seizoen nog vele malen leuker

De double denim trend in de mode voor lente zomer 2022

Een spijkerbroek met een bijbehorend spijkerjasje. Of een spijkerbroek met spijkertop en spijkerblazer. Een spijkerrok met lange spijkerjas. We hebben de double denim trend de afgelopen seizoenen allemaal al gezien, en misschien heb je het ook al gedragen.

Trench coats lente zomer 2022. Photo courtesy of Max Mara

Ook deze zomer gaan we er weer aan. Max Mara bijvoorbeeld stuurde niet één maar meerdere total denim looks de catwalk voor lente zomer 2022 op. De looks waren stuk voor stuk in donkere denim (soms zelfs met een motiefje) uitgevoerd.

Maar nog leuker wordt het als modehuizen als MSGM er een tweede modetrend op loslaten: die van de felle kleuren en/of pastels. Dan krijg je denim looks in ongewone uitvoeringen waar we wel eens héél blij gestemd van zouden kunnen worden. Vanwege die kleuren maar ook omdat het weer even net iets anders is.

Draag een felgroene spijkerbroek met een felgroen jasje en probeer daar maar eens een zuur gezicht bij te trekken. Het gaat je niet lukken, zelfs niet als je voor Kermit de Kikker wordt uitgemaakt.

Trek een pastelkleurige spijkerbroek met een bijpassend spijkerjack in dezelfde zachte tinten aan. Het kan niet anders dan goed voelen.

Dit zijn de mooiste spijkerbroeken voor lente zomer 2022. Photo Charlotte Mesman

Kijk ook eens uit naar spijkergoed met fantasieën. Het spijkergoed voor lente zomer 2022 is fantasierijk en vernieuwend. Zelfs de heren ontkomen er niet aan, merkten we tijdens de Fashion Weeks.

Kun je geen kant-en-klaar setje vinden, haal dan zelf items in ongeveer dezelfde toonaarden bij elkaar. Eigenlijk is dat nòg leuker. Maak je unieke monochrome double looks en steel de show.

