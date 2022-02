Zo wordt de catsuit-mode trend dan toch nog (een beetje) draagbaar

Ben je deze winter al catsuits in de modecollecties tegengekomen? Dat gaat het komende seizoen alleen maar ‘erger’ worden. De catsuit is een trend, en misschien gemakkelijker in het dragen dan je denkt.

Catsuits voor lente zomer 2022. Photos courtesy of Roberto Cavalli, Stella McCartney, Saint Laurent

Misschien heb je je vorig jaar al afgevraagd wat we in hemelsnaam met die catsuits aanmoeten? Gelijk heb je. Wij wisten het op het eerste gezicht ook niet. Maar deze modetrend zet het komende seizoen door en langzaam maar zeker gaat het dagen.

Stijlregel 1: catsuits – van die superstrakke stretch pakken – staan officieel als bovenkleding te boek maar ze worden draagbaar als je ze ONDER iets draagt.

Catsuits voor lente zomer 2022. Photo courtesy of Prada FW 2021 2022

Prada gaf deze winter eigenlijk al het voorbeeld. Op de catwalk van dit Italiaanse modehuis showden catsuits an sich maar dezelfde pakken showden ook onder bijvoorbeeld een tailleur. De mouwen die uit de blazer staken en de benen die onder de rok uitkwamen, maakten dus deel uit van één enkel pak en hadden hetzelfde motiefje.

Dit is een heel veilige manier om een catsuit te dragen. We zagen deze trend ook terugkomen in de streetstyle tijdens de modeweken.

Catsuits voor lente zomer 2022. Photo courtesy of Roberto Cavalli

Maar in de zomer mag je wat meer catsuit showen. Roberto Cavalli maakte van de catsuit een echte big-cat-suit door de pakken een luipaardprint mee te geven en showde ze vervolgens onder heftige, lange mantels met dierenprints.

Stijlregel 2: draag een catsuit onder een lange mantel of jas.

Ook bij Stella McCartney zagen we de combinatie catsuit met lange overjas, in dit geval een windjack.

Was de uitstraling van Cavalli’s looks vooral sensueel, bij Stella waren de outfits, ondanks de strategisch geplaatste cut out details (een andere modetrend voor lente zomer 2022), fris en jong.

Het exemplaar dat we bij Burberry over de catwalk voorbij zagen komen, was modern, wederom met cut outs maar ook met strakke grafische lijnen dankzij de kleurstellingen. Je moet van goede huize komen, wil je er succesvol mee over straat gaan, maar gooi er een oversized blazer over, en je hebt opeens een look.

Of bewaar dit soort niets onthullende outfits voor de avond, zoals Saint Laurent dat deed. Een paar pumps eronder en je hebt een gorgeous feestlook.

Catsuits voor lente zomer 2022. Photo courtesy of Philosophy by Lorenzo Serafini

Philosophy stuurde een schijncatsuit de catwalk op: leggings waren daar gecombineerd met (ballet)pakjes in dezelfde print waarbij de pakjes over de leggings werden gedragen.

Het geheel gaf de indruk van een catsuit, bloemig en seventies en alles. Over het geheel ging nog eens een stoer leren jack met franjes. Ook hier geldt weer dat deze look op zich best draagbaar kan worden. In plaats van het leren jack zien wij dit pak ook onder een flodderige, wijde jaren ’70 jurk, voor een picknick ergens vroeg in het voorjaar.

Catsuits voor lente zomer 2022. Ga jij ze dragen? Photo courtesy of Sportmax

Dat deze pakken uiteindelijk best draagbaar kunnen zijn, liet ook Sportmax zien. Het geheel dat daar showde, was wat minder strak en minder sexy, en lijkt een voortzetting van al die geribbelde knitwear setjes – superlange slank afkledende broeken met bijbehorende top – die we deze winter volop in de winkels hebben zien hangen.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je gedachten erover gaan. To catsuit or not?

