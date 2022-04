Dit seizoen mag je je boxershorts weer tevoorschijn halen (en showen)

Modetrends lente zomer 2022. Onderbroek in zicht. Foto Charlotte Mesman

Herinner je je de comeback van de whale tail trend nog waarbij je string aan de achterkant uit je broek tevoorschijn komt zodat je een soort walvisstaart-idee krijgt? Die trend laaide vorig jaar vooral onder de celebs weer helemaal op. Gelukkig hebben we ‘m inmiddels alweer gedag gezegd, maar we krijgen er wel (net) iets (beters) voor terug: slipjes en vooral boxershorts die aan de voorkant boven je lage taille uitkomen.

Het zijn natuurlijk weer de jaren ’90 en ‘2000 – de zogenaamde Y2K – die voor de opleving van deze onderbroekentrend zorgen. Alles wat een beetje sexy of gedurfd is, laat zich gemakkelijk in dat tijdperk plaatsen. De modeontwerpers rakelen de trends van weleer maar al te graag op.

Modetrends lente zomer 2022. Onderbroek in zicht. Photo courtesy of Miu Miu SS 2022

Het was Miu Miu, de jonge lijn van Prada, die voor lente en zomer 2022 de lage taille herintroduceerde en er meteen maar een (huidskleurige) onderbroek bovenuit liet komen. Overigens liet Miuccia Prada het daar niet bij. Tegelijkertijd liet ze, in dezelfde outfits, ook een huidskleurige beha onder de ongehoord korte crop tops uitpiepen. Zie hier een 2.0 versie van hoe je lingerie te dragen.

Modetrends lente zomer 2022. Onderbroek in zicht. Photo courtesy of Miu Miu FW 2022

Op de catwalk voor herfst winter 2022 ging de Italiaanse ontwerpster nog een stapje verder en presenteerde ze wederom minirokjes, en ook minuscule broekjes, ditmaal met boxershorts boven de taille. Die boxershorts waren ook zichtbaar onder transparante jurken.

Modetrends lente zomer 2022. Onderbroek in zicht. Foto Charlotte Mesman

Het goede nieuws is volgens ons dat boxershorts zich gemakkelijker laten dragen. Ze zijn comfortabeler dan strings en tanga’s (wie heeft daar tijdens de lockdowns geen afscheid van genomen?) en ook sportiever waardoor deze look acceptabeler wordt. Zo’n aangerimpeld randje onderbroek – helemaal cool in Miu Miu zilver – boven je spijkerbroek of korte rokje kan echt iets aan je look toevoegen.

Ben je om? Wij wel!

