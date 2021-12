Modetrends 2022. Good to know: kikkergroene schoenen zijn stylish

Kleur is dé trend. Van top tot teen. Zelfs de schoenentrends voor 2022 doen eraan mee. Naast wit (eigenlijk geen kleur) gaan we vooral ook groene (!) schoenen dragen.

Foto: Charlotte Mesman

Kleur is een ding. Op dit gebied hebben we de afgelopen jaren alle taboes doorbroken. Je hoeft maar naar de actuele haarkleuren te kijken om een idee te krijgen van wat er tegenwoordig allemaal met kleuren mogelijk is. Kleur is dé trend, van top tot teen. Zelfs de schoenentrends voor 2022 doen mee.

Foto: Charlotte Mesman

Nooit tevoren zagen we op de catwalks en tijdens de Fashion Weeks zo ontzettend veel gekleurde schoenen voorbijkomen. Rood, roze maar vooral ook groene schoenen sierden de outfits van het mode publiek. Smaragdgroen, gifgroen, kikkergroen. Groene schoenen zijn enorm gewild.

Foto: Charlotte Mesman

De meest populaire groene schoenen zijn übervrouwelijke pumps met spitse neuzen en hoge hakken of flatjes. Deze schoenen kun je overal onder dragen. Onder elke kleur maar ook onder elk type kleding.

Schoenen met lange, spitse neuzen doen het bij uitstek goed onder de wijde, oversized broeken zoals we die tegenwoordig dragen omdat de gekleurde neus dan eigenwijs onder de lange broekspijpen uitpiept, maar ze staan net zo mooi onder een kuitlange rok.

Foto: Charlotte Mesman

Een heel gewaagde combinatie is de groene pump met gekleurde legging zoals we dat tijdens de Fashion Week zagen. Prima als je jong bent maar daarna toch maar niet doen :-)

Qua kleurcombinaties kun je alle kanten op. Je kunt gaan voor contrasterende kleuren voor een color block effect, maar je kunt de kleuren, zoals we dat tegenwoordig steeds vaker doen (oma zou goedkeurend knikken) de kleuren in je outfit op elkaar afstemmen en zelfs voor een geheel monochrome – in dit geval: groene – look gaan.

Foto: Charlotte Mesman

Vind je groene schoenen maar niets, maar heb je toch zin om met deze hoopvolle kleur te experimenteren, kijk dan eens uit naar kikkergroene kledingstukken. Of, als je een klassiek typetje bent, naar items in een wat rustigere kleur groen. Er valt op dit gebied in de modetrends voor winter 2021 2022 genoeg te beleven.

