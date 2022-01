Gebruiksinstructies voor de nieuwe minirok. Zo gaan we hem dragen

De nieuwe minirok. Photo courtesy of Valentino, Max Mara Resort, Dior

Die minirok gaat er dit jaar komen. Dat staat als een paal boven water. Of en hoe jij hem gaat dragen, is aan jou (hallo, keuzestress). Maar volgens ons is er een minirok voor elke vrouw en elke leeftijd. We hebben onze gedachten erover laten gaan en geven je wat vingerwijzingen, noem het gebruiksinstructies, mee.

De minirok voor vijftigplussers

De nieuwe minirok. Photo courtesy of Dior

Je bent nooit te oud voor een minirok, geloof mij. Ik heb hét grote voorbeeld daarvan in levende lijve gekend. In een ver verleden, toen ik als model werkte, kwam ik regelmatig bij het Italiaanse modehuis Mila Schön over de vloer. De ontwerpster, Mila Schön (1916-2008) die in haar topjaren de groten der aarden kleedde, liep steevast in korte rokken en jurkjes rond. Ze kwam er uiterst stijlvol in voor de dag. Haar geheim waren de klassieke snitten van haar outfits die ze combineerde met lichte pantykousen (geen huidskleur maar bijna melkwit) en ballerina’s.

De nieuwe minirok. Photo courtesy of Max Mara Resort 2022

Stijlregel: ga voor minirokken in retro stijl met een klassieke snit – recht, A-lijntje of wijd -, leg stijlvolle combinaties, ga voor een panty of legging en platte schoenen of laarzen.

De minirok voor dertigers en veertigers

De nieuwe minirok. Photo courtesy of Michael Kors

Voor hippe dertigers en veertigers zijn de minirokjes met hoge taille een topper. Je kunt ze, net zoals de jongere generaties, combineren met een korte top volgens de nieuwste modetrends voor lente zomer 2022 zonder al teveel huid te showen, dit juist dankzij die hoge taille. Met korte hoge-taille-rokjes ga je het bovendien ook op de werkvloer redden, zeker als je ze met een mooi bloesje en een kort blazertje combineert.

Superchic en heel eigentijds is ook de combinatie van minirok met lange blazer, een andere modetrend voor 2022. Vergelijk deze look met de blazer-als-jurkjas van de afgelopen jaren, maar dan nu met een korte rok die er net even onderuit piept. Dit maakt deze look gemakkelijker in het dragen. Je kunt de blazer nu ook open dragen met een mooie top eronder.

De minirok voor tieners en twintigers

De nieuwe minirok. Photo courtesy of Valentino

Als je jong bent, mag je daar best van genieten. Draag wat je wilt: een klassiek rokje in jaren ’60 is, een minirok met hoge taille of ook gewaagde modelletjes als de superkorte preppy plooirokjes die we nu al in veel modecollecties tegenkomen of zelfs de schaamteloos kleine minirokjes – weinig meer dan een ceintuur – à la Miu Miu. Combineer de rokjes met een korte top of – voor meer serieuze gelegenheden – met een mooie blouse, een pullover of mega-trui.

Modetrends. Minirokken. Onze stijltips. Topmodel Barbara Palvin bij Philosophy. Ph. Charlotte Mesman

Stem je outfit wél – en in het geval van extreem korte rokjes is dit heel belangrijk! – altijd of op de omgeving waarin je verkeert, het gezelschap waarin je verkeert en de dingen die je gaat doen.

Schoenentip

Onder je minirok draag je rigoureus platte schoenen. De algemene stijlregel is immers: hoe korter je rok, hoe platter je schoenen.

Ondergoed

Voor wat voor een minirok je ook kiest, draag dit kledingstuk met nonchalance en zelfverzekerdheid. Wijde rokjes laten zich gewoonlijk gemakkelijker dragen dan rechte rokjes omdat er meer stof is om je benen te bedekken. Draag verder een flinke onderbroek (misschien zelfs met pijpjes) onder je rokje onder om te voorkomen dat je je ongemakkelijk voelt – op de fiets of op de trap.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE