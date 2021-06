Modetrends 2021. Streepoverhemden en gestreepte doorknoopjurken. Photo: courtesy of Luisa Beccaria

Het is grappig hoe niet alleen de wereld maar ook de mode het afgelopen jaar heeft stilgestaan. Veel modetrends van vorig jaar zomer duiken in het modebeeld van zomer 2021 weer op. We maken een inhaalslag. Het zou toch te zonde zijn om al die heerlijke modetrends zomaar verloren te laten gaan! Dat geldt in het bijzonder voor die frisse blauwwitte streep met stoere, mannelijke uitstraling die we vorig jaar zomer nog nauwelijks hebben gedragen.

Modetrends lente zomer 2020. Blauwwit gestreepte blouses. Streetstyle. Romee Strijd in Etro. Foto: Charlotte Mesman

Het is nù de tijd voor die blauwwitte streep. Streetstyle foto: Charlotte Mesman

Draag een fris gestreept overhemd op een lichte spijkerbroek voor een casual look. Voor een feestelijke gelegenheid kun je het overhemd ook als ‘chemisier‘ dragen. Vind je het net iets teveel een ‘ik-ben-vergeten-een-broek/rok-aan-te-trekken’, draag het overhemd dan over een jurk(je) zoals we dat bij Etro zagen.

Modetrends 2021. Streepoverhemden en gestreepte doorknoopjurken. Photo: courtesy of Etro

En dan zijn er nog de lange, gestreepte doorknoopjurken die we in veel modecollecties voor zomer 2021 tegenkomen. Voor een klassieke look kies je voor katoenen jurk in een frisse streep; voor een etnische look kun je je laten inspireren door de beeldige, lange streepjurken van Dior die met naturel leren modeaccessoires en gestreepte haarbanden werden geshowd.

Modetrends 2021. Streepoverhemden en gestreepte doorknoopjurken. Photo: courtesy of Dior

Superschattig zijn ook de streepjurken van Luisa Beccaria. De roesjes geven deze jurken een vrouwelijke touch mee. Ook hier werden ze gecombineerd met gestreepte haarbanden.

Modetrends 2021. Streepoverhemden en gestreepte doorknoopjurken. Photo: courtesy of Luisa Beccaria

Bekijk de modefoto’s maar eens en borduur voort op het thema.

TRENDYSTYLE