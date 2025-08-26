Denim op denim is hot. Zo zien de total denim looks voor winter 2025 eruit. Van klassiek tot stoer en speels.

IN HET KORT

Double denim is terug en cooler dan ooit. Van de jaren ’70 en ’90 iconen zoals Britney en Justin tot de hedendaagse catwalks van onder andere Philipp Plein en Acne Studios: denim op denim blijft dé wintertrend van 2025-2026. Kies voor moderne fits met vintage invloeden en speel met matching sets voor een stijlvolle, edgy twist. Denim is niet alleen praktisch, maar ook een krachtig mode-statement.

Modetrend winter 2025: total denim. Van top tot teen in spijkergoed

Modetrend winter 2025: total denim. Van top tot teen in spijkergoed. Photo courtesy of Acne Studios

Een paar jaar geleden maakte de total jeans look – oftewel denim op denim – een verrassende comeback en sindsdien is deze trend niet meer uit het modebeeld verdwenen. Eigenlijk is dat ook niet zo gek. Double denim blijft tijdloos en keer op keer duikt deze stijl weer op. Al in de jaren ’70 wist de denim op denim look zich te profileren als een coole, nonchalante stijl en in de jaren ’90 kreeg het een ware revival.

Double denim in de jaren ’90

Modetrend winter 2025: total denim. Van top tot teen in spijkergoed. Photo courtesy of Philipp Plein

Wie denkt aan de iconische jaren ’90 double denimmomenten, kan niet om Britney Spears en Justin Timberlake heen. Hun opvallende, bijpassende double denim outfits tijdens de American Music Awards (AMA’s) in 2001 zijn legendarisch en worden nog altijd gezien als een mijlpaal in de modegeschiedenis van die tijd. Timberlake combineerde zijn denim patches zelfs met een cowboyhoed (iets wat we voor winter 2025-2026 op de catwalk van Philipp Plein terugzagen), wat de look een extra stoere twist gaf. De combinatie van gewaagd patchwork en casual coolness maakt hun outfits zowel ‘fout’ als ‘iconisch’ – een perfecte illustratie van de dubbelzinnigheid rondom deze trend.

Ook andere sterren zoals Tyra Banks en Pamela Anderson omarmden de double denim look in de jaren ’90, wat de modetrend alleen maar versterkte en breed verspreidde. Het was een periode waarin denim niet alleen praktisch was, maar ook een statement.

Total denim in de modetrends voor winter 2025-2026

Nu, decennia later, is double denim weer helemaal terug. De spijkerbroek blijft het absolute middelpunt van deze stijl. Om een hedendaagse twist aan de double denim look te geven, combineer je jouw jeans met een spijkerblouse, spijkerjack of een stijlvolle spijkerjas. Maar niet zomaar een jeans: voor een up-to-date double denim look kies je tegenwoordig voor varianten met een moderne fit – denk aan high-waist modellen, cropped lengtes of een lichte vintagewassing. Ook asymmetrische naden, rafels en scheuren geven deze look de juiste edgy vibe.

Looks en moods

Als je de catwalkfoto’s voor winter 2025-2026 erbij pakt, dan zie je het meteen: deze winter gaan we denimsoorten niet mixen, maar gaan we voor setjes. Spijkerbroek en bovenlaag horen bij elkaar.

Modetrend winter 2025: total denim. Van top tot teen in spijkergoed. Photo courtesy of Sportmax

Je kunt kiezen voor allerlei moods. Bij Sportmax bijvoorbeeld zagen we een denimbroekpak – broek plus blazer – in het donkerblauw met daaronder een zwarte bandeautop, goed voor een superchique mood.

Modetrend winter 2025: total denim. Van top tot teen in spijkergoed. Photo courtesy of Acne Studios

Bij Acne Studios zagen we een high-waisted maar slimfit spijkerbroek in combinatie met een kort spijkerjack, alles in een soort gezandstraalde denimkleur. De lichtblauwe strik voegde een romantische touch toe. Het geheel werd afgemaakt met een bonttas en gevlochten leren schoenen.

Modetrend winter 2025: total denim. Van top tot teen in spijkergoed. Photo courtesy of Bally

Bij Bally zagen we een spijkerbroek met naden in reliëf voorbijkomen met daarop een getailleerd spijkerjasje met gouden knopen.

Tot slot signaleren we je het spijkerpak bij Philipp Plein dat, we zeiden het al, geïnspireerd is door de jaren ’90, met een baggy spijkerbroek en ruim spijkerjack. Beide items waren versierd met striptekeningen (waaronder een bambi) en met de tekst ‘Once Upon a Time’…

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw double denim look voor herfst/winter 2025-2026.

BELANGRIJKE PUNTEN

Ook voor winter 2025-2026 laten we ons inspireren door de double denim trend uit de jaren ’70 en ’90, met iconische momenten zoals Britney Spears en Justin Timberlake op de AMA’s in 2001.

Voor winter 2025-2026 is total denim hot, waarbij je kiest voor moderne jeansfits zoals high-waist, cropped lengtes en vintagewassing.

De look draait om matching sets: een spijkerbroek gecombineerd met een bijpassende spijkerblouse, jacket of jas voor een monochrome uitstraling.

Catwalks tonen variatie: van superchique denimbroekpakken tot romantische details en stoere patchwork prints met een knipoog naar de jaren ’90.

Accessoires en details zoals rafels, scheuren, gouden knopen en opvallende prints geven de denimlooks die gave edge.

FAQ’s

Wat is de belangrijkste denimtrend voor winter 2025-2026? Double denim, oftewel denim op denim, is terug en draait om moderne pasvormen en matching sets voor een stijlvolle, edgy look. Welke invloeden zie je terug in deze trend? De trend bouwt voort op iconische jaren ’70 en ’90 denimlooks, met een duidelijke verwijzing naar sterren als Britney Spears en Justin Timberlake, en catwalks van merken als Philipp Plein en Acne Studios. Hoe combineer je denim nu het beste? Kies voor bij elkaar passende denim items zoals een spijkerbroek met een spijkerblouse, jack of jas in dezelfde kleur en textuur. Moderne fits zoals high-waist modellen, cropped lengtes en vintagewassingen passen perfect bij deze total denim stijl. Welke details maken een total denim look helemaal af? Denk aan asymmetrische naden, rafels, scheuren, gouden knopen en opvallende prints zoals patchworks of striptekeningen geïnspireerd door de jaren ’90. Is het mixen van verschillende denimsoorten weer in? Voor deze winter gaat de voorkeur uit naar matching sets waarbij broek en bovenlaag bij elkaar horen voor een scherpe, samenhangende look.



