3x Mode trends voor herfst winter 2022 om het nieuwe seizoen mee te beginnen. Photo courtesy of Fendi

Het nieuwe seizoen is om de hoek. Nog even en we kunnen aan de slag met de allernieuwste mode trends voor herfst winter 2022, of je dat nu leuk vindt of niet. Want iedereen kijkt anders tegen de seizoensovergang aan. Voor de één is het een verfrissend en inspirerend moment, voor de ander weegt het afscheid van de lichte zomerkleren zwaar.

Maar dat hoeft niet! We hebben drie modetrends voor je uitgezocht die de overgang van je zomergarderobe naar de nieuwe wintermode verzachten.

#1 Transparante kleding

Eén van de meest opvallende modetrends voor herfst winter 2022 2023 is: doorzichtig. Doorzichtige jurken, doorzichtige rokken maar ook doorzichtige blouses. Zo ongeveer de hele collectie van Fendi bijvoorbeeld stond in het teken voor transparante stofjes. En ook bij Prada en Miu Miu zagen we veel transparante rokken en jurken. Transparant is hot, ook voor de winter.

Hoe draag je het? Bij milde herfsttemperaturen als zodanig. Bij frisse temperaturen met stoere winterse materialen. Zo kun je gerust een doorzichtige jurk combineren met een oversized bikerjack en motorboots.

#2 Underwear als outerwear

3x Mode trends voor herfst winter 2022 om het nieuwe seizoen mee te beginnen. Photo courtesy of Ermanno Scervino

Een modetrend die we van de vorige seizoen meenemen, is het broekpak. Een andere trend is ton sur ton. Deze modetrends op zich zijn al fantastisch voor het najaar. Wil je nog een beetje vasthouden aan je zomerse mood, draag ze dan met een lingerietopje. Want underwear is outerwear is een super mode trend voor herfst winter 2022 2023.

#3 Lange jurken

3x Mode trends voor herfst winter 2022 om het nieuwe seizoen mee te beginnen. Photo courtesy of Luisa Beccaria

Een andere modetrend voor herfst winter 2022 2023 die we meenemen van de zomer is lange jurken. Deze trend is ideaal voor de overgangsseizoenen. Vooral lange jurken met lange mouwen laten zich tot ver in het najaar en zelfs in de winter dragen.

Hoe draag je ze? Met een mooi jasje, een spijkerjack, een blazer of een motorjack. Keus te over! Dat geldt ook voor wat je eronder draagt. Je kunt kiezen voor lange laarzen, weer helemaal een trend voor het komende seizoen. Maar ook heel chic en trendy is de combi van een jurk met fantasie en bijbehorende of soortgelijke pantykousen.

Bekijk de modefoto’s maar eens en laat je inspireren voor het nieuwe seizoen.

