De lage knot blijft dé haartrend voor najaar 2022

Lage knot met jaren ’80 scrunchie bij Schnaydermans. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week SS 2023

Modehuizen, kappers en hair stylisten mogen van alles verzinnen maar de grootste haartrend voor najaar 2022 blijft toch echt de lage knot.

Als we de streetstyle foto’s van de Fashion Weeks van zomer 2022 erbij pakken, kun je er gewoon niet omheen. Een beetje fashionista draagt haar haar in een knot in de nek.

Strakke lage knot bij Gestuz. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week SS 2023

Het meest stijlvolle effect bereik je als je je haar strak naar achteren trekt en heel netjes te werk gaat. Maak een paardenstaart en rol hem tot een klassieke knot die je met schuifspeldjes vastzet.

Lage knot bij Holzweiler. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week SS 2023

Wil je het jezelf nog gemakkelijker maken dan kun je de knot ook vastzetten met een jaren ’80 scrunchie. Dit is niet alleen praktisch maar voegt ook iets extra’s aan je hair look toe.

Lage knot met pastelkleur bij Saks Potts. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week SS 2023

Voor een modern touch kun je je haar voor het nieuwe seizoen een pastelkleur meegeven. Highlights mogen natuurlijk ook. Die komen extra mooi uit als je al je haren met een gel mooi naast elkaar legt. Maar wil je echt up-to-date zijn dan ga je deze winter voor een ‘effen’ haarkleur, zoals chocolate brown of een roodkleur.

Kort haar bij Holzweiler. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week SS 2023

Heb je een kort kapsel (ook supercool) dan kun je een lage knot simuleren door je haar met gel strak naar achteren te brengen en het in de nek te laten samenkomen.

Over de scheiding voor deze lage knotten kapsels bestaat geen twijfel: voor die fashionista look trek je ‘m nog altijd in het midden, ook al gaan we in het nieuwe seizoen (herfst winter 2022 2023) ook weer zijscheidingen dragen.

