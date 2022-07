Ga voor die fashionista look met een middenscheiding. Het is dé haartrend voor zomer 2022.

Met een middenscheiding ben je direct up-to-date. Tamara Kalinic. Foto Charlotte Mesman

Of je nu steil haar hebt of krullen, of je nu lang haar hebt of kort, of je het los draagt, of bijeengebonden, een middenscheiding is dé haartrend voor zomer 2022. We hebben al eerder over de middenscheiding geschreven, maar we blijven in de catwalk en streetstyle foto’s op stuiten, en dus komen we er nog maar een keertje mee op de proppen.

Met een middenscheiding ben je direct up-to-date. Foto Charlotte Mesman

Misschien heb je al een middenscheiding. In dat geval ben je helemaal up-to-date. Maar heb je er nog geen, dan ligt hier een enorme kans om je zomerlook in één handomdraai te vernieuwen.

Wees er wel op voorbereid dat het even wennen is. In het begin zal je haar niet willen, zeker als je het los draagt. Je zult er met de steiltang of föhn overheen moeten om het aan beide kanten mooi glad (en plat) te krijgen.

Met een middenscheiding ben je direct up-to-date. Foto Charlotte Mesman

Je kunt natuurlijk voor zo’n supercool wet look of gel kapseltje kiezen zoals dat deze zomer mode is. Eenvoudiger kan het gewoon niet. Met een fijne kam haal je het haarstylingsproduct door je haar totdat het glad om je hoofd ligt.

Heb je lang of halflang haar dan kun je het bijeenbinden in een paaardenstaart zoals top influencers als Leonie Hanne en Caroline Daur dat graag doen.

Met een middenscheiding ben je direct up-to-date. Caroline Daur. Foto Charlotte Mesman

Bij zo’n strak glamour kapseltje hoort een superscherpe middenscheiding die je met een puntkam trekt. Ga je een avondje stappen, kies dan voor een hoogglans of glossy haarproduct voor een geraffineerde finish.

Sommige influencers gooien er zelfs lube (ja, glijmiddel) tegenaan om een superglossy hoofd te creëren. Volgens de experts is daar niets mis mee, zolang je een product op waterbasis gebruikt. Zitten er siliconen in dan wordt het een ander verhaal en kun je beter een product gebruiken dat voor haarstyling (en niet voor andere dingen) bedoeld is. Sowieso is dat misschien een goed idee :-)