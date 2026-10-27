Advertorial. Menstruatie ondergoed kan je helpen om comfortabeler door je menstruatiedagen te komen. We leggen uit hoe het werkt.

Weet jij wat menstruatie ondergoed is? Zo werkt het

Menstrueren hoort bij het leven, maar dat betekent niet dat je er de hele dag bij stil wilt staan. Krampen, een opgeblazen gevoel en vermoeidheid kunnen tijdens je menstruatie al genoeg ongemak geven. Juist daarom is het prettig om een menstruatieproduct te gebruiken dat comfortabel zit en je zekerheid geeft. Tampons en maandverband zijn bekende opties, maar er is nog een alternatief dat steeds meer aandacht krijgt: menstruatieondergoed. In de Verenigde Staten worden ‘period pants’ al sinds jaren gebruikt, maar ook in Nederland krijgen ze steeds meer bekendheid.

Wat is menstruatie ondergoed?

Menstruatie ondergoed ziet eruit als ‘gewoon’ leuk ondergoed, maar heeft in het kruisje een speciale absorberende laag. Die laag vangt menstruatievocht op en helpt voorkomen dat het doorlekt naar je kleding. Volgens de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) hoort menstruatieondergoed bij de externe menstruatieproducten: het neemt menstruatievocht op nadat het het lichaam heeft verlaten.

Het grote verschil met een gewone slip zit vooral in de opbouw. Het kruisje bestaat uit meerdere lagen die elk een eigen functie hebben: een absorberende laag neemt menstruatievocht op, terwijl andere lagen helpen om het vocht vast te houden en lekkage te voorkomen. Hierdoor kun je menstruatieondergoed rechtstreeks op de huid dragen, zonder een apart maandverband of inlegkruisje. Benieuwd naar de verschillende lagen en hoe ze precies werken? Op Waarzitwatin lees je er meer over.

Hoe werkt een menstruatieslip?

De werking is eigenlijk vrij eenvoudig. Je trekt de menstruatieslip aan zoals een gewone onderbroek. Het menstruatievocht wordt vervolgens in het speciale kruisje opgenomen. Hoe lang je een slip kunt dragen, verschilt per persoon en hangt onder meer af van de hoeveelheid bloedverlies en de absorptiecapaciteit van het model. Bij een hevige menstruatie kan het dus nodig zijn om tussendoor van slip te wisselen.

Ook het assortiment van HEMA sluit hierop aan. Er zijn menstruatieslips voor verschillende momenten van de menstruatie, met zowel een lichtere als een hogere absorptie. De collectie bestaat onder andere uit menstruatiehipsters, -boxers en -slips. Zo kun je ook voor je menstruatiedagen kiezen voor een model dat aansluit bij jouw voorkeur en draagstijl.

Menstruatieslipjes zijn ook heel fijn voor de dagen voor of net na je menstruatie (je weet maar nooit) en geven extra back-up op die dagen dat je niet helemaal op je tampon kunt vertrouwen. Bij een hevigere menstruatie kan menstruatieondergoed eventueel ook als extra bescherming naast een ander menstruatieproduct worden gebruikt.

Een praktisch voordeel is dat het ondergoed na gebruik kan worden uitgewassen en opnieuw kan worden gebruikt. Spoel de broekjes eerst met koud water en was ze daarna volgens de wasvoorschriften in de wasmachine. Het is daarom handig om meerdere exemplaren te hebben, zodat je tijdens je menstruatie altijd een schoon exemplaar bij de hand hebt.

Past menstruatieondergoed bij jou?

Menstruatieondergoed kan interessant zijn als je liever geen intern menstruatieproduct gebruikt maar maandverband ongemakkelijk vindt omdat het kan verschuiven en meer volume kan geven. Menstruatiebroekjes voelen gemakkelijk aan en geven je dat ‘vrij door het veld rennen ook op dagen dat je ongesteld bent’-gevoel. Ze kunnen ook een aanvulling op je gebruikelijke menstruatieproduct zijn, als je je zeker wilt voelen. Een groot voordeel is het gemak ervan: je draagt simpelweg een onderbroek, zoals altijd, en hoeft niet steeds een los product te bevestigen of in te brengen.

Wel is het goed om je eigen menstruatie en hoeveelheid bloedverlies als uitgangspunt te nemen. Een lichte variant is niet automatisch geschikt voor een zware menstruatiedag. Controleer daarom altijd de aangegeven absorptie en de wasinstructies van het specifieke model.

Ook het kostenplaatje kan aantrekkelijk zijn. Bij HEMA vind je menstruatieondergoed voor lichte en zware dagen voor betaalbare prijzen. Het voordeel is bovendien dat je de broekjes steeds weer opnieuw kunt gebruiken.

Ondergoed voor dagen dat je niet ongesteld bent

Overigens heb je bij HEMA meer keuze dan alleen menstruatieslips. Je vindt er een breed assortiment ondergoed voor dames, waaronder slips, hipsters, boxers en strings, in verschillende materialen, kleuren en modellen. Zo kun je kiezen voor eenvoudig katoenen ondergoed voor dagelijks gebruik, maar ook voor een model met kant of een gladde afwerking dat minder zichtbaar is onder kleding.

Of je nu op zoek bent naar comfortabel ondergoed voor iedere dag of juist een praktische oplossing voor je menstruatie: het belangrijkste is dat een model past bij jouw lichaam, kleding en persoonlijke voorkeur. Menstruatie ondergoed kan daarbij een laagdrempelige optie zijn om eens uit te proberen.