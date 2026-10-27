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Trendystyle.net | Lifestyle | De vaste last waar niemand ooit naar kijkt

De vaste last waar niemand ooit naar kijkt

Je telefoonabonnement is een vaste last die vaak vergeten wordt. Bekijk hoe je tientallen euro’s per jaar kunt besparen op je telefoonabonnement.

Foto van auteur
Trendystyle.net
Gepubliceerd
De vaste last waar niemand ooit naar kijkt
De vaste last waar niemand ooit naar kijkt

We vergelijken zorgverzekeringen in november. We letten op de energierekening. En als de boodschappen duurder worden, merken we dat meteen bij de kassa.

Maar er is één bedrag dat elke maand van je rekening gaat zonder dat iemand zich er ooit over buigt: je telefoonabonnement. Terwijl daar vaak tientallen euro’s per jaar te halen zijn.

Een blinde vlek in het huishoudboekje

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat 91 procent van de huishoudens onderschat hoeveel abonnementen ze hebben. De helft weet niet wat ze er maandelijks aan uitgeven. En 30 procent zit langer aan iets vast dan de bedoeling was.

Dat komt doordat een abonnement precies is ontworpen om vergeten te worden. Je regelt het één keer, en daarna gebeurt het vanzelf.

Drie dingen die je in tien minuten kunt checken

Pak je telefoon erbij, want alle drie staan ze daarin.

1. Hoeveel data gebruik je werkelijk?

Ga naar de instellingen van je toestel en zoek op mobiel dataverbruik. Je ziet dan wat je de afgelopen maanden hebt gebruikt.

Bij de meeste mensen valt dat tegen, in positieve zin. Thuis, op het werk en bij vriendinnen hang je aan de wifi. Wie een bundel van 20 GB heeft en er 6 gebruikt, betaalt al jaren voor lucht.

2. Loopt je contract nog?

Na de eerste looptijd van een of twee jaar loopt je abonnement maandelijks door. Vanaf dat moment zit je nergens meer aan vast en mag je met maximaal een maand opzegtermijn weg.

Veel mensen weten dat niet en laten het jaren doorlopen. Dat is het moment waarop je het meest betaalt voor het minst.

3. Wat is er door de jaren bijgekomen?

Providers mogen hun tarieven jaarlijks aanpassen aan de inflatie. Per 1 oktober doen onder meer KPN, Vodafone en Simyo dat met 3,3 procent, gebaseerd op de cijfers van het CBS.

Op zichzelf is dat weinig. Maar het stapelt: elk jaar wordt het percentage berekend over de nieuwe, hogere prijs. Na vijf jaar betaal je bijna een vijfde meer voor exact hetzelfde.

Wat je ermee doet

Zit je structureel onder je bundel? Zet hem kleiner. Bij aanbieders waar je maandelijks kunt aanpassen, ook naar beneden, is dat een kwestie van een paar tikken.

Is je contract afgelopen? Dan is het slim om te vergelijken of te verlengen. Bij verlengen sluit je een nieuw contract tegen de actuele prijs, in plaats van tegen je vijf keer geïndexeerde oude tarief. Bij Simyo stel je bijvoorbeeld zelf samen hoeveel bellen en data je nodig hebt, en pas je dat elke maand aan.

Heb je een nieuw toestel nodig? Reken dan door of los kopen plus een Sim Only voordeliger is dan een abonnement met toestel. Bij een telefoon die je vier jaar houdt, is dat vaak zo.

Zet het in je agenda

Dit is het soort taak dat je nooit spontaan doet. Zet daarom één herinnering per jaar, bijvoorbeeld tegelijk met je zorgverzekering in november.

Tien minuten, één keer per jaar. Voor een bedrag dat je anders twaalf keer per jaar betaalt zonder erbij na te denken.

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