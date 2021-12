Maak korte metten met slapeloze nachten met deze lifestyle trend

Weet jij wat een kussenspray is? Deze lifestyle trend voor 2022 wiegt je als het ware in slaap. Een kleine luxe waar je rustig en ontspannen van wordt.

Lifestyle trends 2022: kussensprays. Foto: ADVERSUS

Vannacht heb ik voor de eerste keer na lange tijden weer eens in een hotel geslapen (iets héél bijzonders in deze rare tijden). Het was heerlijk genieten van het frisse witte beddengoed. Maar helemaal een luxe was het parfum dat uit de kussens opsteeg. Elke keer als ik even wakker werd, gaf ik me eraan over. Pas later drong het tot me door dat er hier meer aan de hand was van dan een wasverzachter. Het was – je raadt het al – het werk van een kussenspray!

Kussensprays zijn een lifestyle trend die de laatste jaren steeds meer voet aan de grond hebben gekregen. Ze maken deel uit van het fenomeen aromatherapie. Nu kun je je – terecht – afvragen of een vleugje lavendel of kamille nu echt een ontspannend effect kan hebben en je nachtrust kan bevorderen.

Het schijnt dat er de afgelopen jaren talloze onderzoeken zijn gedaan naar de effecten van kussensprays en ze zouden inderdaad een kalmerende werking hebben (maar of de onderzoeken onafhankelijk waren of van de producenten zelf weten we niet).

Wel is er een Japans onderzoek uit 2017 dat een lans voor deze lifestyle trend zou kunnen breken. Het onderzoek wees uit dat oudere mensen met dementie beter en langer sliepen als hun kussen in een handdoek met essentiële oliën was gewikkeld.

Er wordt wel gezegd dat aroma’s de aanmaak van het slaaphormoon melatonine stimuleren. Verder zou zo’n geurige mist rond je kussen ook een rustgevende werking hebben omdat, als je het regelmatig gebruikt, deel gaat uitmaken van je slaaproutine waardoor je vanzelf al in een kalmerende mood raakt.

Nogmaals, wat er van allemaal van waar is, weten we niet maar baat het niet, dan schaadt het niet, zouden wij zo zeggen. Een kussenspray is een kleine (en niet dure) luxe waarmee je jezelf best eens mag verwennen. Wel even uitkijken natuurlijk met allergieën (gevoelige gezichtshuid, astma en dergelijke). Het gebruik van een kussenspray op zich is heel eenvoudig. Je sprayt de mist over je kussen en klaar ben je. Slaap zacht!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE