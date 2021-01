Hoe zien de korte kapsels voor 2021 eruit? Doe kapsel inspiratie voor jouw nieuwe kapsel op en lees meer over de haarstyling trends van korte kapsels voor 2021. Want op dit moment moeten we het vooral van de styling hebben.

Wat zijn de kapseltrends voor 2021? Hoe zien de korte kapsels voor 2021 eruit? Doe nieuwe kapselinspiratie op zodat je straks, als de kapsalons weer opengaan, precies weet hoe jouw nieuwe, korte kapsel eruit zal zien.

We zetten een aantal spannende korte kapsel trends voor 2021 voor je op een rijtje. We beginnen bij de allerkortste kapsels (de buzz cut – houd je vast!) om vervolgens met wat langere (maar altijd nog) korte kapsels te eindigen. Op die manier zie je hoe je ultrakorte kapsel kan uitgroeien tot een ander, leuk maar wat langer kapsel. Want dat is het fascinerende van korte kapsels. Ze zijn voortdurend in beweging en elke fase brengt je op nieuwe ideeën. Dat is iets wat we nodig hebben als we ons haar niet kunnen laten knippen. Fantasie, nieuwe ideeën, out of the box denken.

Maar laten we je alvast even een algemeen idee geven van de allernieuwste korte kapsels voor 2021: die zijn pittig, stylish en verjongend. Korte kapsels zijn geschikt voor jonge, zelfbewuste vrouwen maar ook voor vrouwen die al wat ouder zijn. Korte kapsels zijn enorm anti-aging. Ze geven je haar volume en pit, en het ziet er direct gezonder uit. Ook laten korte haarcoupes zich gemakkelijk verven, en dat maakt het wel zo spannend!

Korte kapsels voor 2021. Buzz cut

De buzz cut was een paar jaar geleden een enorme trend, maar ook nu nog zien we dit gewaagde kapsel her en der opduiken. Het leuke ervan is dat je heel gemakkelijk met haarkleuren kunt experimenteren zonder je haar te schaden. Uitgroei behoort met zo’n kapsel tot het verleden. Bovendien kun je dit kapsel zelf gemakkelijk bijhouden.

Korte kapsels voor 2021. Pixie cuts

Pixie cuts zijn een enorme kapseltrend voor 2021. Deze korte kapsels zijn nog altijd heel geliefd. De bekendste pixie cuts zijn waarschijnlijk die van Audrey Hepburn in Roman Holiday (1953) en die van Mia Farrow in Rosemary’s Baby (1968). Sindsdien is de pixie cut altijd trendy gebleven, ook nu nog! Een pixie cut is in de regel een kort kapsel met korte zijkanten en achterkant, ietwat langer haar bovenop, en met een heel korte pony. Tegenwoordig wordt er vooral met die pony geëxperimenteerd. Die kan klassiek zijn, maar ook chunky of spikey. Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Het zal je opvallen dat pixie cuts vaak gepaard gaan met een haarverfje.

Korte kapsels voor 2021. Kort pagekopje met rechte pony

De haartrends voor 2021 staan in het teken van statement pony’s. De rechte pony is terug. Deze is kort of wat langer, maar in ieder geval breed en uitgesproken. De combinatie van zo’n rechte pony met een kapsel op één lengte of een geometrisch pagekopje is terug in de mode.

Korte kapsels voor 2021. Haarstyling (kappershoofden)

Jarenlang waren beach waves dé trend maar tegenwoordig gaan we weer kunstig gestylede hoofden zien. Kappershoofden zijn terug. Dat geldt ook voor de korte kapsels voor 2021. Denk hierbij aan finger waves of een kunstige slag in je haar. Het vergt wat oefening maar uiteindelijk zal het je vast lukken! Gebruik flink wat gel voor de finger waves en experimenteer. Voor een kunstige slag gebruik je de steiltang of krultang.

Korte kapsels voor 2021. Korte kapsels met langer haar in de nek (mullet)

Eén van de meest shockerende haartrends van de afgelopen tijden is de mullet (het matje). Deze haartrend zet ook in 2021 door. Je kunt er een overdreven jaren ’80 mood aan geven, maar je kunt ook simpelweg kiezen voor een kort kapsel met wat langer haar van achteren en een geleidelijk lengteverloop van voren naar achteren. Op die manier wordt je kapsel bijna klassiek.

Korte kapsels voor 2021. Korte rechte kapsels op één lengte (ideaal voor vijftig-plussers!)

Is een ‘echt’ kort kapsel je té kort, ga dan voor een haarlengte net onder je oor. Deze haarlengte is vrouwelijk en tegelijkertijd pittig en modern. Het is bovendien heel eenvoudig omdat het op één lengte is geknipt. Deze coupe is het meest flatterend als je ‘m met een zijscheiding draagt. Actrices en VIPs op leeftijd zijn dol op dit korte kapsel en kennen de kracht ervan. Maar dit kapsel staat ook heel hip als je jong bent. Je kunt het op allerlei manieren stylen. Voor de zomer kun je je zelfs aan een zwoele wet look wagen!

Bekijk de kapselfoto’s voor 2021 maar eens en doe kapselinspiratie voor jouw kapsel op!

TRENDYSTYLE