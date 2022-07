Korte haarpony’s zijn een grote trend maar het blijft maatwerk

Haartrends zomer 2022. Pony’s bij Dior. Photo courtesy of Dior

Wat zijn de haartrends van nu? Hoe laten we ons haar knippen? We vroegen het aan Gaja Curletto, talentvolle hair stylist in Milaan. Ondanks haar jonge leeftijd werkt Gaja al volop samen met toonaangevende tijdschriften en tijdens de Fashion Weeks is ze backstage te vinden met het team van topkapper Eugene Souleiman.

Voor zomer 2022 signaleert Gaja als interessante haartrend: de haarpony. Inspiratie daarvan kun je opdoen, vertelt ze, van de pony’s die in de modeshow van Dior te zien waren. Daar kwamen we vooral korte pony’s tegen.

Maar, waarschuwt Gaja, ga dit niet zomaar nadoen. Een pony moet worden afgestemd op de vorm van je eigen gezicht. Het is maatwerk. Wat bij jou goed staat, staat bij mij niet goed. Verder met je ook rekening houden met de textuur van het haar, met kruinen.

Op dit moment knippen we in onze salon vrij veel pony’s, vertelt Gaja. In de zomer is de pony bijzonder leuk, omdat je dan je haar vaak samenbindt maar dan heb je altijd nog wat haar in je gezicht. Verder kun je bij elke haarlengte een pony knippen, zowel bij lang haar als bij korte kapsels.

Pony kapsel geïnspireerd door Maya uit Space 1999. Op deze foto Samantha De Reviziis. Foto ADVERSUS

Een goed voorbeeld van een heel aparte, unieke pony die het gezicht en ook op de persoonlijkheid is afgestemd, is de pony die Gaja bij de bekende Italiaanse influencer Samantha De Reviziis knipte. Samantha is dol op cartoons en voor deze pony hebben Gaja en Samantha zich laten inspireren door de wereld van manga, in het bijzonder ‘Ghost In The Shell’ en ‘The Neon Demon’, maar ook door Maya uit Space 1999. De pony is van voren in een puntje geknipt waardoor de sterke punten in Samantha’s gezicht goed tot uiting komen.

Er zijn dus eigenlijk geen trends of regels. Jouw nieuwe pony moet bij jouw gezicht en jouw stijl passen.

Met dank aan Gaja Curletto @gaja_curletto