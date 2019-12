Kerstmis 2019. Ideeën voor jouw feestlook. Inspiratie street style

Het is weer tijd voor glitter en glam! Tijdens de Feesten willen we stralen. Laat je inspireren door de fashionista’s. Foto’s en ideeën.

Dit jaar kunnen we met onze party look alle kanten op. Pailletten zijn van de partij maar voor de Feesten 2019 mag het ook allemaal wat stoerder. Of juist wat meer ingetogen en ladylike. Bekijk de street style foto’s hieronder maar eens en doe inspirerende ideeën op voor jouw party look.

Tomboy look

Feesten in broek. Neem als uitgangspunt een zwarte broek en een (smoking)jasje, en borduur daar op voort in je eigen stijl. Je kunt kiezen voor een leren gilet zoals op de foto hierboven, maar ook voor een mooie blouse of een lingeriehemdje. Up to you!

Lady in red

Rood is natuurlijk de kleur bij uitstek voor de Feestdagen. Hul je in een wolk van een rode jurk of ga voor een retro model. Total red is vlammend mooi, maar je mag er ook andere kleuren bij halen. De enige kleur die we in combinatie met rood zouden vermijden, is groen. Dat wordt een beetje al te kerstig van het goede.

Goud en metallics

Goud en metallics zijn natuurlijk ook van de partij. Een goudkleurig jurkje doet je stralen en geeft licht aan het gezicht. Maar dit jaar kun je goud ook in een andere vorm dragen, bijvoorbeeld met een jaren ’80 twist. Zie de streetstyle foto hierboven.

Pailletten

Pailletten zijn een klassieker maar ook daar kun je een moderne twist aan geven. Bijvoorbeeld door voor megagrote pailletten te gaan. Of voor een bijzondere kleur zoals de roze pailletten hierboven.

Superchic in tailleur

Er is een terugkeer naar geklede modelooks (de zogenaamde ‘bourgeois trend’, weet je nog?), ook voor de Feesten. In een zwart tailleurtje is dit ben je weergaloos chic!

Fashion is fun!

Mode moet je niet al te serieus nemen, zeker niet tijdens de Feestdagen. Juist dat zijn gelegenheden om je eens heerlijk uit te leven. Trek die bizarre jurk aan en haal er dan een heleboel mode accessoires bij. Steel de show!

