De looks en kapsels van de beautiful people bij de Dior Haute Couture modeshow

In deze dagen showen de maisons in Parijs de haute couture mode collecties voor herfst winter 2022 2023. Geniet mee van de geweldige looks van de genodigden bij Dior.

Genodigden bij Dior Haute Couture herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Dior. Op deze foto Romee Strijd

De front row bij de haute couture modeshows in Parijs is een spektakel. De outfits van de genodigden zijn superchic.

Zoals dat tegenwoordig usance is, verschijnen de gasten op de eerste rij in creaties van het modehuis dat showt. Bij de haute couture modeshow van Dior voor herfst winter 2022 2023 zagen we een onafgebroken stroom aan gasten in Dior looks voorbijkomen.

Genodigden bij Dior Haute Couture herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Dior. Op deze foto Elle MacPherson

Veel gezichten zullen je gezichten zullen je bekend voorkomen: ‘onze’ Romee Strijd, de Britse actrice Naomi Watts, jaren ’80 topmodel Elle MacPherson (ook wel bekend als ‘The Body’) en de Italiaanse influencer Chiara Ferragni.

Genodigden bij Dior Haute Couture herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Dior. Op deze foto Zita d’Hauteville

Stuk voor stuk supermooi uitgedost. Onze favoriete outfit is die van Zita D’Hauteville: een crèmekleurig minijurkje met uitwaaierend plooirokje en chique sjaaltje.

Genodigden bij Dior Haute Couture herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Dior. Op deze foto Chiara Ferragni

De hair looks laten ons alvast een glimp van de allernieuwste haartrends voor najaar 2022 zien. XXL haar zoals dat van Elle MacPherson en Romee Strijd is een comeback aan het maken. Ook een strakke hoge paardenstaart à la Chiara Ferragni geldt nog steeds als ultrachic.

Een halflang kapsel als dat van Naomi Watts is een klassieker en de lieveling van niet meer zo heel jonge dames. Het is een heerlijk kapsel om je uiterlijk mee te boosten omdat het je haar volume geeft en een niet meer zo strakke kaaklijn camoufleert.

Genodigden bij Dior Haute Couture herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Dior. Op deze foto Naomi Watts

Voor een lieflijke look is een opgestoken kapsel of een losse paardenstaart met een paar dansende lokken rond je gezicht nog altijd super.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.