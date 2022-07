Influencers in en bij de Fendi haute couture fashion show

Influencers bij de haute couture modeshow van Fendi voor herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Fendi. Op deze foto Leonie Hanne

We leven in een tijdperk waarin de influencers die een modeshow bijwonen (misschien) nog wel belangrijker zijn dan de show zelf. De foto’s van de influencers komen dan ook steeds vaker eerder binnen dan die van de looks die op de catwalks zijn gepresenteerd.

Influencers bij de haute couture modeshow van Fendi voor herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Fendi. Op deze foto Tamara Kalinic

De influencers die genodigd zijn voor een show zijn de beste reclame voor het modehuis die je kunt bedenken. Ze kleden zich van top tot teen in de creaties van het modehuis en presenteren zich dan im Groβen und Ganzen bij de showlocatie waar ze door de huisfotografen en de streetstyle fotografen worden gefotografeerd.

Influencers bij de haute couture modeshow van Fendi voor herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Fendi. Op deze foto Mary Leest

Bij de haute couture modeshow van Fendi voor herfst winter 2022 2023 kwamen we de meest bekende mode influencers tegen. Voor wie kennis van zaken heeft, een paar namen: Leonie Hanne, Veronika Heilbrunner, Mary Leest, Bryanboy, Veronica Ferraro, (topmodel) Cindy Bruna, Tamara Kalinic en Heart Evangelista, allemaal rigoureus in de mode van Fendi voor de komende winter natuurlijk.

Influencers bij de haute couture modeshow van Fendi voor herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Fendi. Op deze foto Veronica Ferraro

Die mode combineert ragfijne doorzichtige jurkjes met onder meer fantasieën in de vorm van schakelkettingen met jassen en blazers in stoere winterse materialen. Top items uit de nieuwe pret-a-porter winter collectie van Fendi zijn ook het naturel leren mini-jurkje met aangerimpelde mouwen en het heftige strapless korset met ‘schortje’ – een leidraad in deze collectie -, eveneens in naturel leer.

Influencers bij de haute couture modeshow van Fendi voor herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Fendi. Op deze foto Leonie Hanne

Het jurkje zagen we Tamara Kalinic dragen, terwijl Veronica Ferraro zich in het korset presenteerde. Heel geslaagd ook is de look van Leonie Hanne die voor zo’n ragfijn en transparant jurkje had gekozen en dat had gecombineerd met een stevige witte eyeliner.

Bekijk de foto’s maar eens en doe alvast inspiratie op voor jouw nieuwe winterlook.