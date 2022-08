Halflang haar is ook voor herfst winter 2022 2023 de grote favoriet

Haartrends. Bob kapsel bij Gestuz. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week

Volgens de experts staat in de haartrends voor herfst winter 2022 2023 het halflange kapsel centraal. En wie zijn wij om daaraan te twijfelen? Toch doen we dat stiekem wel een beetje. Dus wacht nog even met de schaar en lees eerst verder.

Haartrends. Bob kapsel bij Gestuz. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week

Vooropgesteld staat dat halflang haar waanzinnig populair is bij influencers en it-girls. Ook op de catwalks voor winter 2022 2023 kwamen we deze haarlengte vaak tegen. En veel vips en sterren vinden deze haarlengte fantastisch.

Haartrends. Bob kapsel bij Saks Potts. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week

Er valt dan ook heel veel voor te zeggen. Een halflang kapsel betekent regelmatig knippen. Hierdoor ziet je haar er altijd gezond uit en voorkom je gespleten haarpunten. Halflang haar is ook minder zwaar dan lang haar waardoor het mooier en voller valt.

Haartrends. Bob kapsel bij Ganni. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week

Het is bovendien een perfecte haarlengte om accenten in je gezicht te verleggen of om een niet meer zo strak kaaklijntje te verdoezelen. Niet voor niets worden bob en lob kapsels wel beschouwd als dé anti-aging kapsels.

Bovendien zijn bob en lob kapsels enorm chic. De meest geliefde snitten zijn ook voor winter 2022 2023 weer op één lengte. Of je het nu gekruld of steil draagt, zo’n coupeje is modern en elegant.

Haartrends. Bob kapsel bij Gestuz. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week

Maar. En nu er één maar. We zagen tijdens de Fashion Weeks van afgelopen zomer ook weer héél véél extralange manen voorbijkomen. Extralang haar is volgens ons ook voor winter 2022 2023 echt nog een trend. Waarmee we niet willen zeggen dat het één beter is dan het ander. Maar wel dat je een keuze hebt.

Nu is het natuurlijk wel dat de zomer ons uitdaagt om ons haar even lekker te laten doorgroeien. Na de zomervakantie mag dan de schaar er weer flink in om het op te frissen en dode punten eruit te halen. Verder valt je haar met zo’n lobje of bobje ook mooier over kragen van jassen en coltruien. Want ook die gaan we weer dragen.

Zoals je ziet, valt er voor beide haarlengtes iets te zeggen. Maak je keuze bewust. Voor het geval je kiest voor een fris bob of lob kapsel hebben we een aantal supercoole halflange kapsels van de Copenhagen Fashion Week van afgelopen augustus voor je uitgezocht.

