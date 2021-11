De haarkleurtrends voor winter 2021 zijn enorm inspirerend. Grijs haar (of je nu van jezelf grijs bent of niet), pastelkleuren, statement haarkleuren, uitwasbare tinten. Wat jij?

Haartrends 2021. Dit zijn de meest populaire haarkleurtrends voor winter 2021.Foto: Charlotte Mesman

Zin in een nieuwe haarkleur? Helemaal goed want de haarkleurtrends voor winter 2021 2022 zijn waanzinnig inspirerend en bieden meer mogelijkheden dan ooit. Je kunt er letterlijk alle kanten mee op. Geraffineerd, creatief, opvallend, tijdelijk. Nooit tevoren was er zoveel keuze. We zetten de allerbelangrijkste en meest geliefde haarkleurtrends voor deze winter voor je op een rijtje. Er zit voor iedereen en alle leeftijden wel iets leuks tussen.

Solide, compacte haarkleuren

Haarkleurtrends winter 2021. Rood, roder, roodst! Model Louise Robert. Foto; ADVERSUS

Solide, effen haarkleuren zijn terug in beeld en de haarkleuren zijn schitterend. Je kunt voor een rustige, natuurlijke tinten voor een stijlvolle look kiezen maar je kunt ook een statement maken met een felle haarkleur.

Dit zijn de meest geziene haarkleuren voor deze winter: platina, vanilleblond, honingblond, karamel, chocoladebruin, grijs (ook voor jongeren!), ravenzwart maar ook Pippie Langkous-rood, framboosrood, aardbeirood, pruimrood en – voor de echte durferds – kanariegeel, gifgroen en smurfenblauw.

Het nadeel van deze solide haarkleuren is dat je snel uitgroei hebt, zeker als je haarverf sterk afwijkt van je natuurlijke haarkleur. Verder zijn deze haarkleuren, zeker als ze niet uitwasbaar zijn, niet altijd even haarvriendelijk.

Highlights en lowlights

Haartrends 2021. Dit zijn de meest populaire haarkleurtrends voor winter 2021.Foto: Charlotte Mesman

Highlights en lowlights zullen nooit uit de mode gaan. Je kunt hier een enorm geraffineerde resultaten mee bereiken. Babylights (voor een natuurlijk, zongekust resultaat) zijn nog steeds dé trend maar er wordt wel gefluisterd dat de highlights weer (zebrapad)breed gaan worden zoals in de jaren ’90 (die de trends op dit moment sterk beïnvloeden).

Voordeel van deze kleurmethode: je hebt niet snel uitgroei en het is niet al te schadelijk voor je haar (zeker niet als je alleen de bovenste lagen laat bewerken). Nadeel: het is arbeidsintensief en vrij kostbaar. Daar staat tegenover dat je er lang mee doet.

Grey blending voor grijs haar

Haarkleurtrends winter 2021. Grijs haar trends & tips. Model: Luciana Borges

Grey blending is een variant op highlights/lowlights. Het is dé manier om je grijze haren te omarmen. Je grijze haren gaan als het ware op in goed geplaatste highlights/lowlights waardoor je een schitterende melange krijgt. Je zou zelfs verliefd worden op die zilveren streepjes in je haar!

Net zoals highlights/lowlights is deze kleurtechniek vrij arbeidsintensief en kostbaar maar je doet er wel lang mee.

Face framing

Haarkleurtrends herfst winter 2021 2022. Face framing. Model: Josefine Lynderup. Foto: Charlotte Mesman

Face framing is: een paar zongekuste lokken (highlights) rond je gezicht waardoor je gezicht oplicht.

Voordeel van face framing is dat het weinig werk is, niet veel kost en niet al te schadelijk is voor je haar. Het is ideaal voor een snelle update van je winterlook.

Skunk hair

Haartrends 2021. Trend alert: skunk hair. Yep! Stinkdierhaar is dé hipste haartrend. Foto: Charlotte Mesman

Skunk hair, letterlijk ‘stinkdierhaar’, is maar voor weinigen weggelegd. Je kiest niet voor één solide haarkleur maar voor meerdere en dan ook nog eens sterk contrasterende haarkleuren. Het is als ‘color blocking’ maar dan niet in je outfit maar op je hoofd.

Omdat je met solide haarkleuren werkt, krijg je vrij snel uitgroei en dan nog in verschillende kleuren ook. Deze verftechniek is daarom high maintenance.

Dip dye

Haarkleurtrends winter 2021. Update je kapsel met een überstijlvol dip dye kleurrandje. Influencer Alexandra Guerain. Foto: Charlotte Mesman

Wil je iets bijzonders met je haar doen, denk dan eens dan dip dye. Geef je haarpunten een andere haarkleur mee dan de rest van je haar. Dit is veel minder heftig dan skunk hair en kan bovendien ontzettend chic zijn als je het kleurverschil heel subtiel houdt.

Het voordeel van deze kleurmethode is dat je alleen aan de haarpunten komt. Lees: weinig schadelijk voor je haar (je haarpunten sneuvelen als eerste tijdens een knipbeurt). Vind je het niet mooi, dan ben je er ook weer snel vanaf.

Uitwasbare pastels, kleurshampoos en kleurmaskers

Haarmaskers met kleurpigmenten zijn dé haarkleurtrend voor herfst winter 2021 2022. Influencer Amalie Gassmann. Foto: Charlotte Mesman

Tot slot is er tegenwoordig een heel scala aan uitwasbare haarkleuren die het ontzettend leuk maken om met kleur te spelen. Vooral als je haar gebleekt of opgelicht is, kun je er schitterende resultaten mee bereiken. Ook grijs haar is een fantastische basis voor deze producten. Denk aan zilvershampoos maar ook mooie pastels. Kleurmaskers zijn fantastisch om gewoon even heel subtiel van haarkleur te veranderen. Om wat lichter of donkerder te gaan of bijvoorbeeld om te lichte haarpunten (met een goudblond haarmasker) te corrigeren.

Het voordeel: deze producten zijn niet schadelijk voor je haar en vind je het niet mooi, dan was je het gewoon even uit.

Krijg jij er al zin in? Wij wel!

