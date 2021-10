Haartrends winter 2021 2022. Van French shag tot flob. Deze kapsels moet je kennen!

Kapseltrends winter 2021 2022. 3x Ultra coole hair looks bij Saint Laurent. Photo courtesy of Saint Laurent

Stel dat iemand tegen jou zegt dat je onder geen beding chocolade, slagroomtaart of anders zoets waar je dol op bent, mag eten. Wat doe je dan? Yep, dan ga je ongelooflijk watertanden en heel erg dromen van lekkernijen. Zo is het ook met kapsels en haartrends. Nu we ervaren hebben hoe het voelt als de kapsalons dicht en kundige scharen buiten bereik zijn, willen we opeens super-duper-coole haarsnitten (en haarkleuren). Dat verklaart meteen waarom de haartrends voor herfst winter 2021 2022 zo waanzinnig tof zijn.

Modetrends herfst winter 2021 2022. Photo: courtesy of Saint Laurent

Je ziet het overal gebeuren: op de catwalks, in de tijdschriften, in de editorials en campagnes van de internationale maisons. De haarsnitten zijn niet meer recht-toe-recht-aan. Het zijn kunstige laagjeskapsels met een knipoog naar de inmiddels mythische jaren ’90 of kapsels met een haardetail dat voor uitstraling en persoonlijkheid staat. Als je iets niet mag, ga je – als het weer kan – enorm overdrijven! Terecht!

Kapseltrends winter 2021 2022. 3x Ultra coole hair looks bij Saint Laurent. Photo courtesy of Saint Laurent

Neem nu de kapsels die we in de collectie van Saint Laurent voor herfst winter 2021 2022 zagen. Het meest opvallend is het beweeglijke halflange kapseltje dat het midden houdt tussen een shag en een French Girl bob. Het heeft een lange pony en spannende lengteverschillen die voor movement zorgen. Ook de vrij compacte chocolabruine (toch weer die chocola!) haarkleur is in lijn met de haartrends voor het nieuwe seizoen. We love it!

Kapseltrends winter 2021 2022. 3x Ultra coole hair looks bij Saint Laurent. Photo courtesy of Saint Laurent

Heb je van jezelf steil haar dan zal het schouderlange kapsel (flob kapsel) met zijscheiding je vast aanspreken. Het is bot afgeknipt en ook hier is voor een compacte haarkleur gekozen.

Kapseltrends winter 2021 2022. 3x Ultra coole hair looks bij Saint Laurent. Photo courtesy of Saint Laurent

Spreekt de XL haarlengte je aan, dan kun je je hair look updaten met een zijscheiding waarbij je de volle kant van je haar over je gezicht laat vallen. Dit is een doorgewinterde truc maar nog altijd super-duper-cool en ultramodern.

Hoe alles voor jou uitpakt, hangt helemaal van jou af want de tijden dat ontwerpers en kappers ons dicteren, liggen ver achter ons, ook al is advies van experts altijd welkom, of course.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

TRENDYSTYLE