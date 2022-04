Dit is er tot nu van de voorspelde haartrends voor 2022 terecht gekomen

Dit is er van de voorspelde haartrends voor 2022 terecht gekomen. Photo courtesy of Courrèges

De haartrend voorspellingen voor 2022 stonden overduidelijk in het teken van een inhaalslag met heftige trends als mullets (haarmatjes) en wolf cuts (wilde lagen). Maar wat hebben we hier in de eerste maanden van het nieuwe jaar van terug gezien?

Gelaagde kapsels

Dit is er van de voorspelde haartrends voor 2022 terecht gekomen. Photo courtesy of Courrèges

Met de invloeden van de jaren ‘70 en jaren ’90 (Y2K) dicteren de haartrends voor 2022 weer volop laagjeskapsels. Namen als Jennifer Aniston en Reece Witherspoon duiken overal op. Het Rachel-van-Friends kapsel is weer een concept. Ook Farrah Fawcett met haar sterk gelaagde typische jaren ’70 is terug in beeld.

Vanzelfsprekend gaat er over deze retro kapsels een eigentijds sausje. Dit alles resulteert in een lijstje ongewoon gewaagde haartrends als:

de jaren ’70 shag : halflang en in Mick Jagger stijl

: halflang en in Mick Jagger stijl de wolf cut : de uitvergrote versie van de shag met nog wildere lagen

: de uitvergrote versie van de shag met nog wildere lagen octopus hair : lange lagen en volume bovenop met lange, uitgedunde haarpunten zodat je het octopus idee krijgt

: lange lagen en volume bovenop met lange, uitgedunde haarpunten zodat je het octopus idee krijgt de butterfly cut : kortere lagen rond je gezicht en bij de kruin en de rest van je haar lang zodat je een bob krijgt als je je haar van achteren opsteekt

: kortere lagen rond je gezicht en bij de kruin en de rest van je haar lang zodat je een bob krijgt als je je haar van achteren opsteekt de mixie cut: een pixie cut met mullet (haarmatje)

In de praktijk: op straat en tijdens de Fashion Weeks hebben we van deze haartrends tot nu toe maar weinig teruggezien. Eigenlijk zijn het alleen de fashion modellen en avant-gardistische hair stylisten die zich eraan wagen. Vakmensen als mode journalisten en influencers houden het liever bij klassieke kapsels op één lengte die grafisch, clean en stylish ogen.

Pony’s

Dit is er van de voorspelde haartrends voor 2022 terecht gekomen. Photo courtesy of N21

Ook pony’s zijn sterk vertegenwoordigd in de haartrends voor 2022. Denk hierbij aan:

Krullende pony’s (voor krullend haar)

Micro pony’s

Curtain bangs (de gordijntjespony)

Wispy fringe: een piekerige, niet-volle pony waarmee je behoorlijk op safe gaat

In de praktijk: op de catwalks zagen we hier en daar een krullende pony voorbijkomen, op straat hebben we ‘m nog niet veel zien dragen. Curtain bangs en bottleneck pony’s (een meer geraffineerde vorm van de curtain bangs) zijn op de social media goed vertegenwoordigd, alsook lange lagen rond het gezicht. Hiermee krijgen we dan toch een beetje dat Farrah Fawcett idee, maar dan op een ‘veilige’ manier omdat de rest van de haarlengte bij zo’n pony meestal op één lengte wordt gedragen.

Bob kapsels

Dit is er van de voorspelde haartrends voor 2022 terecht gekomen. Foto Charlotte Mesman

De halflange haarlengte domineert de haartrends voor lente zomer 2022. Bob kapsels zijn hot, aldus toonaangevende hair stylisten. Stuitten we vorig jaar nog op allerlei benamingen als airy bob, tucked bob, French bob en ronde bob, dit jaar concentreren de bob kapsels zich (alweer) op de blunt bob, het scherp geknipte, rechte bob kapsel.

In de praktijk: de rechte bob, ook op schouderlengte, is op de catwalks en op straat goed vertegenwoordigd. Tot nu hebben wordt dit kapsel door de influencers en vakmensen vaak met een middenscheiding gedragen, maar de zijscheiding gaat terugkomen. We denken dat we dit kapsel de komende tijd nog veel gaan zien, ook op straat.

Overweging: misschien zouden we met z’n allen (en wij wijzen daarbij in eerste instantie vooral naar onszelf want wij zitten hier nog allemaal met lange op één lengte geknipte manen) wat meer lef moeten tonen?

TRENDYSTYLE