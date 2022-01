Haartrends. Dit is het favoriete kapsel van celebs en influencers in 2022. Foto: Charlotte Mesman

Aan het begin van het nieuwe jaar is het al zo klaar als een klontje. De top haartrend voor 2022 is het rechte bobkapsel. Er bestaat geen enkele twijfel over. Het halflange kapsel op één lengte komt als grote winnaar uit de bus.

Het wordt een eentonig liedje. Elk jaar komen we – tot vervelens toe – qua kapseltrends met hetzelfde nieuws aanzetten. Enkel de haarlengtes laten wat variaties zien. Die zwabberen voor 2022 om en nabij de kaaklijn.

Het goede nieuws voor een land als het onze waar momenteel de kapsalons hun deuren nog niet hebben mogen openen, is dat het bobkapsel van 2022 ‘gewoon’ op één lengte geknipt is.

Met wat lef (even een net staartje onder je kin maken en dan met een ferme knip van de schaar je haar op de gewenste lengte choppen) of met de hulp van een handige huisgenoot hoef je het startsein van minister-president niet af te wachten.

Haartrends. Dit is het favoriete kapsel van celebs en influencers in 2022. Model Quinn Mora. Foto: Charlotte Mesman

Hoe je je nieuwe halflange coupe draagt? Daarvoor kijk je naar de influencers en VIPs. Dua Lipa bijvoorbeeld, die het nieuwe jaar met een kersverse bob heeft ingeluid, gaat voor een lichte, gewild slordige wave. Maar je kunt je bobje ook stylen met de steiltang voor een super glam look.

Haartrends. Dit is het favoriete kapsel van celebs en influencers in 2022. Influencer Erika Boldrin. Foto: Charlotte Mesman

Het coolst is verder een bob met middenscheiding. Maar soms kan het net zo leuk zijn om de scheiding juist heel laag en diep in te zetten. Je kunt de lok over je voorhoofd laten lopen en aan de andere kant van je gezicht met een sierspeld vastzetten.

Haartrends 2022. Dit kapsel met zijscheiding maakt je in één klap trendy. Influencer Karina Nigay.

Genoeg spannende haarideeën voor 2022 dus. Van knippen tot stylen (of kleuren!). Als je niet kunt wachten tot je haarstylist weer aan de slag mag, dan is een halflang kapsel een perfect DIY idee om het nieuwe jaar mee te beginnen.

