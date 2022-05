Zin in een nieuwe haarstijl, al was het maar voor een dagje? Check deze haarstyling trends voor lente zomer 2022.

3x Kapsel ideeën voor een instant update van je hairstyling

In de haartrends voor lente zomer 2022 ligt het accent op de haarsnitten – het model in je haar -. De haarstyling houden we daarom simpel. De meest geziene haarstyling trends zijn:

strakke hoge paardenstaarten met XL staart (ook door middel van extensies);

lage paardenstaarten met middenscheiding;

tendrils, dat is: van die lieve lokjes rond je gezicht in geval van opsteekkapsels;

supersteil haar;

water waves, dat is: extralange lokken met middenscheiding en zachte waves die net boven je oren beginnen;

topknotten;

wet looks;

naar buiten gekrulde haarpunten.

De laatste drie hair looks lichten we uit met een paar streetstyle foto’s van de Fashion Weeks.

Topknotten

Topknotten zijn een huge trends voor lente zomer 2022. Als de influencers het even niet meer weten (of geen tijd hebben gehad om hun haar te wassen), dan is de topknot het perfecte kapsel om stylish voor de dag te komen. Voor een up-to-date look trek je je haar mooi strak rond je hoofd.

Wet looks

Wet looks zijn ‘here to stay’. We zagen ze op de catwalks voor lente zomer 2022 maar ook in de modeshows voor komende winter. Deze look is modern en cool, en net zoals de topknot een fantastische keuze als je even niet aan shampooën of stylen toekomt. Plus: het is een superhip party kapsel.

Naar buiten gekrulde haarpunten

Heb je wél tijd om te wassen en föhnen, probeer dan eens je haarpunten met een ronde borstel naar buiten te stylen. Even fixeren met haarlak, en violà. Deze retro hair look komt weer terug in de mode. Wij vinden ‘m te gek. Wat jij?

