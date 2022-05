Op zoek naar een nieuwe hair look, al was het maar voor een avondje? Laat je inspireren door de kapsels op de catwalk van Fendi. Ze zijn superchic.

Deze catwalk kapsels van Fendi zijn goed voor een heleboel haarinspiratie. Foto Charlotte Mesman

Het is meer dan normaal dat we dag na dag met hetzelfde kapsel de deur uitstappen. Geen mens heeft tijd om iedere morgen iets anders te verzinnen. Maar als zich een bijzondere gelegenheid voordoet, wil je schitteren in een nieuwe hair look.

Deze catwalk kapsels van Fendi zijn goed voor een heleboel haarinspiratie. Foto Charlotte Mesman

Op de catwalk van Fendi spotten we twee überchique kapsels die gemakkelijk zijn om na te doen. Deze kapsels doen het fantastisch voor gelegenheden zoals een feestelijke opening van een tentoonstelling, afstuderen of een feestje dat vraagt om een geraffineerd kapsel.

Deze catwalk kapsels van Fendi zijn goed voor een heleboel haarinspiratie. Foto Charlotte Mesman

In het eerste kapsel draait het allemaal om de voorste haarlokken die ineengedraaid langs de zijkant van het hoofd naar achteren worden gebracht. Het zal niet eenvoudig zijn om de twist op de foto’s precies na te doen (je bent een held als je het wél kunt), maar je mag op het thema variëren.

Heb je krullen van jezelf, style dan je haar van de haarwortels tot net boven je oren glad. Heb je geen krullen, krul dan je haar vanaf je oren tot de haarpunten met een smalle krultang. De charme van dit kapsel zit ‘m ook in het contrast tussen steil en krul.

Kapsels op de catwalk van Fendi. Photo courtesy of Fendi

Vervolgens maak je een strakke middenscheiding en scheid je de voorste haarlokken die je gaat ronddraaien van de rest van je haar. Trek nu je haar (maar niet die voorste haarlokken) vanaf de haarwortels tot aan je oren glad om je hoofd met een haarstylingsproduct en een fijne kam. Tenslotte draai je de voorste haarlokken losjes rond, breng ze naar achteren en zet ze vast.

Deze catwalk kapsels van Fendi zijn goed voor een heleboel haarinspiratie. Foto Charlotte Mesman

Het tweede kapsel is nog eenvoudiger. Wat de textuur van je haar ook is, style het glad en breng over de hele haarlengte een haarstylingsproduct (bijvoorbeeld een gel of mud) aan. Breng het haar nu met een fijne kam superstrak naar achteren, zet het laag in je nek vast, maak er een mooi knotje van. Als je wilt, kun je er een haarnetje overheen spannen, zoals we dat ook bij Fendi zagen. Chiquer kan niet!

TRENDYSTYLE