Staan de haarkleurtrends voor 2022 in het teken van heftige make-overs?

Haarkleurtrends lente zomer 2022. Model Vittoria Ceretti met blond haar op de catwalk van Courrèges SS 2022. Photo courtesy of Courrèges

De haarkleurtrends voor lente zomer 2022 laten een heel duidelijk beeld zien. Er is een terugkeer naar natuurlijke haarkleuren met de (expensive) brunette haarkleur aan kop. Modellen op de catwalks showen steeds vaker hun ‘true colors’ tot zelfs grijze haren of uitgroei toe.

Haarkleurtrends lente zomer 2022. Model Vittoria Ceretti met donker haar op de catwalk van Fendi FW 2022. Photo courtesy of Fendi

Maar haar verven is zeker niet uit beeld verdwenen. Behalve de gebruikelijke balayage en high light technieken zijn dit seizoen ook solide, effen haarkleuren een trend. Denk hierbij aan warme blondkleuren zoals boter en vanille, maar ook aan alle tinten rood: van gember tot kersenrood. Een andere solide haarkleur is zwart.

Die zogenaamde ‘solide’ haarkleuren maken het er niet gemakkelijker op. Op één of andere manier lijken ze de celebs en topmodellen uit te lokken tot de meest heftige make-overs. Je hoeft maar aan Billie Eilish te denken en je krijgt het plaatje. De Amerikaanse presenteerde zich bij de Oscars met een ravenzwart kapseltje (met naar buiten geföhnde haarpunten) terwijl we kort geleden nog haar hoogblonde hoofd bewonderden.

Ook in de meer conservatieve modewereld hebben we met heftige haarkleur make-overs te maken. Zo verruilde (half Nederlands!) topmodel Gigi Hadid haar rood geverfde lokken onlangs voor lange, platina manen in combinatie met gebleekte wenkbrauwen. Het model dat wel bekend staat om haar ‘dirty blonde’ haarkleur, namelijk blond met highlights, maakte daarmee een statement, iets wat ze vorig jaar met een rode haarkleur deed.

Ook het Italiaanse topmodel Vittoria Ceretti – een klassiek mediterraans snuitje met lange donkere haren – zagen we het afgelopen seizoen in hoogblonde haren de catwalks op en neer huppelen. Vittoria’s escapade heeft echter niet lang geduurd want in de modeshows van herfst winter 2022 2023 was het topmodel alweer terug bij af en showde ze weer in haar ‘eigen’ donkerbruine haar.

Haarkleurtrends lente zomer 2022. Model Vittoria Ceretti met donker haar op de catwalk van Max Mara FW 2022. Photo courtesy of Max Mara

Noem het statements, of mood swings, grillen misschien zelfs, of strategische zetten. Natuurlijk is het leuk om heen en weer te zwabberen tussen de meest fantastische haarkleuren, maar weet wat je doet want dergelijke grote veranderingen in haarkleur vormen een aanslag op je haar. Nog erger is het voor je haar als je maar blijft veranderen. Daar maak je je haar, en ook jezelf, in geen geval blij mee. Het is niet iets om zo maar even na te doen. Wil je drastisch van haarkleur veranderen, dan is het altijd nog beter om het geleidelijk te doen, aldus de experts. En om het aan de professionals over te laten.

Schade aan je haar, maar ook mislukkingen liggen op de loer. Wil je lichter gaan, dan zul je moeten ontkleuren, en dat is een enorme stap voor je haar. Wil je van licht naar donker gaan, dan is er maar weinig voor nodig en je hebt een groenige gloed in je haar.

Het advies is dan ook om je niet al te zeer door het enthousiasme van de VIPs en topmodellen te laten meeslepen maar om zorgvuldig met je haar om te gaan.

TRENDYSTYLE