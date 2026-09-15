Als het op gouden ringen aankomt, is er behoorlijk wat keuze. Zo kies je de ring die bij jou past. Hier moet je op letten.

Een gouden ring uitzoeken: waar let je op?

Een gouden ring koop je meestal met het idee dat je hem lange tijd gaat dragen. Als het op gouden ringen aankomt, is er behoorlijk wat keuze. Zo zijn er verschillen wat betreft het ontwerp, het goudgehalte, de kleur en natuurlijk de pasvorm. Kijk hier vooraf naar, want dan wordt het een stuk makkelijker om een ring te vinden die echt bij je past.

Het goudgehalte van de ring

Een van de eerste dingen om naar te kijken is het goudgehalte. Puur goud is relatief zacht en wordt daarom voor sieraden meestal gemengd met andere metalen. Het karaatgehalte geeft aan hoeveel puur goud de legering bevat. Een ring van 18 karaat bestaat bijvoorbeeld voor 75 procent uit goud. Bij 14 karaat gouden sieraden is dat 58,5 procent. Door de samenstelling van de legering is 14 karaat goud over het algemeen harder dan goud met een hoger karaatgehalte. Dat kan praktisch zijn voor een ring die vaak wordt gedragen.

Gouden ring voor dames

Een gouden ring dames kan heel subtiel zijn, maar ook juist behoorlijk opvallen. Hier zijn allerlei keuzes in te maken. Je kunt gaan voor een ring met een eenvoudige smalle band, een bewerkte ring of een model met een edelsteen. Deze keuze baseer je vooral op je eigen smaak en op de manier waarop je de ring wilt gaan dragen. Wil je meerdere ringen combineren? Dan kunnen smallere modellen prettig zijn. Een bredere ring kan juist mooi op zichzelf worden gedragen. Ook moet je goed nadenken over de maat. Een te ruime ring kan makkelijk draaien of van je vinger glijden. Een te kleine ring kan juist knellen en niet lekker zitten. Houd er rekening mee dat vingers gedurende de dag iets dikker of dunner kunnen worden.

Welke kleur goud kies je?

Naast het bekende geelgoud kun je kiezen voor bijvoorbeeld witgoud of roségoud. Geelgoud heeft een warme kleur en witgoud heeft juist een koelere uitstraling. Roségoud krijgt zijn roze tint door de metalen waarmee het goud wordt gemengd, waaronder koper. Welke kleur het beste bij je past, is vooral persoonlijk. Kijk bijvoorbeeld naar de sieraden die je al regelmatig draagt. Zo kun je de nieuwe ring daar makkelijk mee combineren. Houd bij witgoud wel rekening met het onderhoud. Witgouden sieraden zijn vaak voorzien van een laagje rhodium om ze een helderwitte uitstraling te geven. Deze laag kan na verloop van tijd slijten en eventueel opnieuw worden aangebracht.

Kijk verder dan alleen het uiterlijk

Bij het uitzoeken van een ring kun je ook kijken naar de herkomst van het goud. Er zijn bijvoorbeeld sieraden van gerecycled goud en goud dat afkomstig is uit gecertificeerde ketens. Ook onderhoud verdient aandacht. Een gouden ring kan tijdens het dragen krassen oplopen en vuil verzamelen. Voor veel ringen is voorzichtig schoonmaken met lauwwarm water en een zachte doek voldoende. Bij ringen met edelstenen kunnen andere onderhoudsadviezen gelden. Draag je zo’n ring vaak? Dan kan het verstandig zijn om af en toe te laten controleren of de steen nog goed vastzit.