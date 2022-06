Deze nieuwe lange zomertops maken je mode look übercool

Modetrends lente zomer 2022. De lange top van Alberta Ferretti

Ze houden het midden tussen een lange top en jurk en voor zover wij weten hebben ze geen eigen naam. Maar mooi zijn ze wel. Dit is een mode-item om naar uit te kijken. Een hebbeding om de hele zomer 2022 in te schitteren.

De mode voorzomer 2022 neemt alle klassieke proporties op de schop. Je hoeft maar te denken aan de modecollectie van Miu Miu waarin Miuccia Prada rokken, broeken, blazers en blouses met de schaar te lijf is gegaan. Denk aan ook aan de modeshow van Prada waarin minirokken met sleepjes tot op de grond werden getoond. Om het nog maar niet te hebben over al die crop tops, maar die kenden we al uit de jaren ’90.

Een ander opvallend item is de lange top die tot de enkels of grond reikt. We zagen ‘m voorbijkomen bij op de catwalks van Alberta Ferretti en Etro, en waren op slag verliefd. Deze topjes, die in lichte, fladderende materialen zijn uitgevoerd, worden over een broek gedragen. Van boven kleden ze af als een topje en vervolgens bungelt er een hele berg stof aan.

De lange top bij Alberta Ferretti heeft nog iets bijzonders. Als je goed kijkt, zul je er een vlinder in ontdekken, met de lange panden als de vleugels van dit insect. Vlinders zijn een thema dat je dit seizoen in veel modecollecties zult terugkomen, en ook dit hebben we aan de Y2K invloeden (de jaren rond de eeuwwisseling) te danken.

Overigens kun je ook als je geen lange top bij de hand hebt, gemakkelijk het silhouet van deze look nadoen. Draag een lichte, fladderende lange jurk open geknoopt over een broek, en voilà. Etro doet het ons voor.

Te koud voor enkel een top of jurk? Maak je look af met een oversized blazer. Of draag de top onder je oversized mannenpak. Lengteverschillen mogen dit seizoen.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren door deze luchtige modelook.