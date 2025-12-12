Geen decembermaand zonder de modekleur rood!

Rood is en blijft een bijzondere kleur. Ken jij het Red Dress Effect? En weet jij hoe we de modekleur rood deze decembermaand dragen?

Geen decembermaand zonder rood! Het is dé tijd om rood te dragen. Foto Charlotte Mesman

Geen decembermaand zonder rood! Het is dé tijd om rood te dragen. Gelukkig is rood een klassieker in de mode, een kleur die niet weg te denken is uit onze garderobe. Ook al draag je ‘m maar één keer per jaar, of alleen als kleuraccent, je hebt vast wel iets roods in je garderobe. Rood neemt ook een belangrijke plaats in in het kleurenpalet voor winter 2025. Daar komen we maar liefst twee roodkleuren tegen: Winterberry, een zwoele wijnrode kleur en Poppy Red, een pittig klaproosrode kleur. We vertellen je meer over de manier waarop je deze decembermaand (en deze winter) rood draagt, maar eerst iets meer over deze fascinerende kleur.

Waarom rood in december?

Rood is een kleur die we van oudsher met Kerstmis associëren. Het is een kleur die midden in de winter symbool staat voor leven en warmte, denk maar eens aan felrode hulstbessen en alle rode versieringen die je in deze tijd om je heen ziet. Rood heeft ook een psychologische kracht. Het straalt energie, vreugde en gezelligheid uit, precies wat we zoeken wanneer de dagen korter en kouder worden.

En dan is er nog het onmiskenbare fashionicoon van december: de moderne kerstman. Niet door Coca-Cola “uitgevonden”, maar hun reclames uit de jaren ’30 hebben zijn rood-witte look wél wereldwijd populair gemaakt. Dat beeld—warm, vrolijk, helder—heeft onze stijlvoorkeuren tijdens de feestdagen sterk beïnvloed. Sinds de 19e eeuw duikt rood bovendien op in kaarten, etalages en feestdecoraties, waardoor het dé kleur is geworden die meteen decembergevoel oproept. Perfect dus om terug te laten komen in je feestoutfit: van een elegante rode satijnen jurk tot een bordeauxrood accessoire. Rood maakt elke look instant feestelijk—en heerlijk tijdloos.

Rood: sexy en powerful

Maar er is meer met rood aan de hand. Rood blijft een kleur die verleidt én domineert. Het is de kleur van liefde en vurige passie, maar net zo goed van gevaar en een tikkeltje drama. Het is de kleur van energie, leiderschap en — laten we eerlijk zijn — pure macht. Geen verrassing dat koningen, keizers en zelfs kerkelijke hoogheden zich eeuwenlang in rood hulden. En die niet-meer-zo-jonge man in zijn flitsende rode sportwagen? Ja, die past perfect in het plaatje. Nu snap je meteen waarom de red carpet nu eenmaal rood móét zijn.

De betekenis die we aan rood geven, is sterk cultureel gekleurd. In China staat deze vurige tint bijvoorbeeld symbool voor geluk en voorspoed (lees: financiële meewind). En er zijn ook andere (spannende) associaties: men zegt dat we rood koppelen aan lichamelijke intimiteit omdat bepaalde lichaamsdelen — van lippen tot… andere, nóg intiemere zones — bij opwinding dieper rood kleuren door verwijding van de bloedvaatjes. Sexy by nature.

Ken jij het Red Dress Effect?

We zeiden het al, rood verleidt, en dat is goed om te weten voordat je je van top tot teen in het rood hult. Het is wetenschappelijk bewezen dat een vrouw in rood aantrekkelijker is voor mannen dan vrouwen in andere kleuren. Dit wordt wel het Red Dress Effect genoemd. Wees jezelf er dus van bewust wat voor signalen je met je rode jurk afgeeft!

Rood als modekleur dus (en rood in de make-up!)

Hopelijk durf je nu je rode jurk nog aan! Maar nu een paar tips om deze decembermaand rood te dragen:

1. Total red. Laten we meteen met de heftigste manier om rood te dragen beginnen: total red. Van top tot teen in het rood. Het is een van de meest gewaagde modetrends voor winter 2025 2026.

2. Rood met paars (leer). Rood met paars is – net zoals rood met roze – een kleurencombinatie die steeds weer in de mode opduikt. Draag deze combinatie deze winter met boyish mocassins en sokken. Supercool!

3. Rood als quiet luxury. Rood is één van de meest opvallende kleuren die je kunt bedenken. Toch komt deze tint ook in quiet luxury looks voor. Draag ‘m op een klassieke grijze broek en je ziet er superchic uit.

4. Tomatenrood. Vind je felrood net iets té veel van het goede, ga dan voor bordeauxrood of tomatenrood (zoals op onze coverfoto). Kies voor de wintermaanden fluweel in deze roodtinten.

5. Fashionista. Voor een fashionista look draag je rood op een ongebruikelijke manier, zoals de fashionista op deze streetstylefoto. Combineer rood met camel en lichtblauw. Haal er witte schoenen (of laarzen) bij. Think out of the box. Laat je inspireren door deze look.

6. Rode lippenstift. Maak er een supervrouwelijk plaatje van door je rode feestjurk te combineren met felrode lippenstift. Femme fatale. Tijdens de feesten mag het!

