Sexy met bril? Absoluut. Zo doe je dat!

Ze zeggen altijd: de ogen zijn de spiegel van de ziel. Maar wat als die spiegel achter een montuur zit van je opticien op de hoek? Laten we eerlijk zijn: iedereen die een bril draagt (ongetekende incluis) heeft zich wel eens afgevraagd of een bril je sexy-factor een beetje saboteert. Met andere woorden: kun je nog steeds sexy zijn als je je WhatsApp-berichten alleen scherp ziet met +2,00 bril, als je je bril moet opzetten voordat je in de auto stapt of je hem weer de hele dag moet dragen om je lenzen weer eens niet lekker zitten?

Lange tijd dacht ik van niet. Brillen zag ik als puur functioneel, niet flirterig. Goed voor college of Zoom-meetings, maar niet voor op Tinder of op vrijdagavond aan de wijn. En als ik al een bril droeg, dan was dat enkel in privé. Die bril mocht mijn zicht dan wel scherper maken, maar maakte mijn zelfvertrouwen er waziger op! Dat is verleden tijd. Want dames, het is 2025, en het is hoog tijd om dit soort stereotypes uit het raam te gooien. De bril is het nerd-stadium (allang) voorbij! Dat hebben fashion modellen en personages als Bella Hadid ons laten zien. En tegenwoordig draag ook ik mijn bril met trots!

Maar waarom voel(d)en we ons soms minder sexy met bril?

Let’s be real: ergens in ons collectieve geheugen zit nog steeds dat suffe beeld van ‘de bril als mood killer’. Hollywood helpt niet mee. In elke make-over scène is de eerste stap: bril af, haar los – BAM, sexy transformatie! Dit was trouwens ook de erotische fantasie van een mannelijke klasgenoot van me (misschien was het beter geweest als hij dit beeld niet met me had gedeeld dan had ik niet tijdenlang in dit cliché verstrikt gezeten). Enfin, je begrijpt het dilemma. Psychologisch hebben we geleerd: bril = serieus = niet sensueel. Terwijl stijl, zelfvertrouwen en aantrekkingskracht juist ontstaan als je jezelf niet probeert te verstoppen.

Maar wat als we de bril nu juist zien als onderdeel van onze vibe? Iets dat net zo goed ‘jou’ zegt als je favoriete parfum of signature eyeliner? Want geloof me: er is iets onweerstaanbaars aan een vrouw die haar bril met trots draagt – zónder zich af te vragen of ze ‘m moet afzetten voor de foto. Overigens mag dat laatste trouwens wel, maar alleen als jij dat wilt, niet omdat het moet.

Stijltips: zo maak je van je bril je superpower

Hoog tijd om je er dus toch maar eens met bril te vertonen (als je er eentje nodig hebt). Misschien helpen deze stijltips je verder over de streep.

1. Speel met vintage vibes

Juist als je jong bent (of je jong voelt), staan retro monturen als cat-eye brillen glazen je goed. Vintage monturen neigen een beetje naar het ouwelijk maar op een jong gezicht zijn ze dubbel zo trendy.

Tip: transparante kleuren of tortoise geven een zachte, stijlvolle touch aan bijna elk gezicht.

2. Bold montuur = bold energy

Een zwaar zwart montuur saai? Echt niet. In combinatie met een strakke paardenstaart of een opvallende lipstick wordt zo’n power bril juist krachtig én stijlvol. Niet: “Ik zit op kantoor.” Wel: “Ik run dit kantoor.”

3. Laat je humeur spreken

Wie zegt dat je maar één bril kan of moet hebben? Net als je schoenen of tassen pas je ‘m aan op je outfit – of je stemming. Draag een subtiel montuur doordeweeks en ga voor kleur of een statement montuur in het weekend. Je bril is je nieuwe accessoire.

Make-up + bril = dream team (met de juiste aanpak)

Je bril zorgt ervoor dat je ogen extra opvallen – dus pas je make-up eraan aan. Hier zijn de gouden tips:

1. Don’t forget the brows

Een goed montuur dat de aandacht op je ogen vestigt, vraagt om goed verzorgde wenkbrauwen. Houd ze strak, een tikje voller, en mooi in vorm. Ze framen je gezicht – én je bril.

2. Focus op eyeliner, niet op smoky eyes

Ga voor een fijne cat-eye of een strakke lijn langs je wimperrand. Zware oogschaduw kan wat too much worden. Less is more! Tenzij je lef hebt. Dan mag het wél!

3. Krul die wimpers

Zo voorkom je dat je mascara op je glazen eindigt. Gebruik een goede wimperkruller en kies voor een verlengende (niet volumizing) mascara. Bye panda-oog.

4. Power lippen

Een opvallende kleur op je lippen – denk rood, berry of fuchsia – is perfect om je gezicht in balans te houden. Je bril geeft structuur, een knalkleur geeft je hele look flair.

Dus: kun je sexy zijn met een bril?

De comeback van zware retro brilmonturen voor lente zomer 2025. Foto Charlotte Mesman

Hell yes. Sexy zijn draait niet om perfecte ogen of een ‘brilloos’ gezicht. Het draait om de energie die je uitstraalt. Zelfvertrouwen. Fun. En wat is er sexier dan een vrouw die haar eigen stijl durft te hebben?

Dus zet die bril op. Kijk de wereld recht aan. En als iemand je ooit denkt of zegt dat je beter bent zonder bril? Geef hem of haar dan over de rand van je montuur een vernietigende blik met die perfect opgemaakte ogen van je… en zero f*cks :-) Cheers, babe!

