De korte pony is de meest gewaagde haartrend van zomer 2022

Haartrends zomer 2022. Korte pony’s. Foto ADVERSUS

De haartrends voor zomer 2022 zijn uiteindelijk minder spectaculair dan we verwacht hadden. Veel vrouwen kiezen toch nog het liefst voor lang of halflang haar op één lengte. Korte kapsels komen we op straat wel tegen maar dat veel besproken matje is ook niet doorgekomen.

Haartrends zomer 2022. Korte pony’s. Foto Charlotte Mesman

Toch zijn er wel vrouwen, al zijn het er maar weinig, die zich aan één van de meest gewaagde haartrends voor zomer 2022 wagen: de korte pony. Oké, ze zijn op een handje te tellen maar ze zijn er. En we moeten toegeven dat je met zo’n korte pony echt een statement maakt. Het doet iets voor je uiterlijk.

Hair stylisten blijven in koor roepen dat je pony op de vorm van je gezicht moet worden afgestemd. Er zijn honderden, duizenden artikelen te vinden over de typen gezichtsvormen en de pony’s die daarbij zouden horen.

Haartrends zomer 2022. Korte pony’s. Foto Charlotte Mesman

Maar volgens ons is de korte pony iets wat ‘van binnenuit komt’. Je moet er gewoon iets mee hebben. Je moet het aandurven, er zin in hebben, ‘m met trots dragen. Wat voor een gezichtsvorm je ook hebt, volgens ons is de korte pony meer een attitude, bijna een levensstijl.

Haartrends zomer 2022. Korte pony’s. Foto ADVERSUS

Dus voel je er iets voor of heb je er zin in, dan is ons advies: ga er gewoon voor. Want het mag dan wel een van de meest gewaagde haartrends voor zomer 2022 zijn, het is ook wel een van de coolste!