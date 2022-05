Nog meer mode van de rode loper in Cannes

Heb je binnenkort een bruiloft of iets anders feestelijks te vieren, doe dan mode of beauty ideeën op van de rode loper in Cannes. Al was het maar een party kapsel.

Anaïs Demoustier in Celine. Photo courtesy of Celine

De beelden van mooie dames op de rode loper van het Cannes Festival 2022 blijven in ons postvakje binnenstromen. Het is een onophoudelijke stroom aan schitterende creaties. Lange avondjurken maar ook cocktail jurken, stijlvolle mantelpakjes en casual-chique outfits.

Topmodel Cara Delevingne in Dior make-up. Photo courtesy of Dior

We doen weer in de greep uit de vele foto’s. Het is puur smullen maar dat niet alleen. De looks van actrices, topmodellen en influencers geven ons ook een idee van de allernieuwste mode en beauty trends voor 2022.

Zo verscheen topmodel Cara Delevingne met up-to-date donker omlijnde ogen op de catwalk. Let daarbij op de onderste lijn die in de ooghoeken is doorgetrokken in opwaartse richting. Hiermee krijg je een liftend effect, iets wat nooit weg is. De make-up is van Dior en voor de zwarte lijnen in en rond het oog werden verschillende producten gebruikt zoals een zwart koolpotlood. (Voor de beauty freaks onder jullie hier de exacte productnamen: Diorshow Khôl : 099 Black Khol, Mascara Diorshow Iconic Overcurl : 090 Black, Palette 5 Couleurs Couture : 079 Black Bow, Diorshow On Stage Liner : 091 Matte Black.)

Bijzonder aan Cara’s look is ook het kapsel. Het is een wetlook met een party twist. Mocht je ooit superchic voor de dag willen komen, dan is dit het proberen waard.

Letitia Wright in Fendi. Photo courtesy of Fendi

Een andere opvallende verschijning was de Britse actrice Letitia Wright, bekend om haar rol in de Black Panther. Letitia droeg een look van Fendi Couture die stond uit een zwarte blazer en een maxi-rok die van voren mini is. De creatie doet ons een beetje denken aan de minirokjes met sleepjes van Prada die momenteel een hype zijn. We zijn benieuwd of we dit soort rokjes deze zomer ook daadwerkelijk op straat zullen gaan zien.

Louise Bourgoin in Schiaparelli. Photo courtesy of Schiaparelli

De Franse actrice en model Louise Bourgoin stal de show met een imposante top met vergulde strik en vergulde, sierlijke vleugels en een lange zwarte rok van het couture maison Schiaparelli. Supercool is ook haar gordijntjespony!

Topmodel Lily Donaldson in Celine. Photo courtesy of Celine

Topmodel Lily Donaldson fonkelde de fotografen tegemoet in een midi slipdress (nog steeds een trend!) van Celine die was overdekt met borduurwerk. Haar ogen waren opgemaakt met een oranjerode oogschaduw, iets wat heel mooi is voor zwoele zomerdagen (dat ze maar snel mogen komen).

Anaïs Demoustier in Celine. Photo courtesy of Celine

Last but not least signaleren we je de casual-chique outfit van de Franse actrice Anaïs Demoustier, ook van Celine. Anaïs draagt een hoge-taille spijkerbroek, een bustier, een geborduurd jasje en witte schoenen met sleehak. Chique maar draagbaar, zoals alleen Celine dat weet te doen.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw eigen (rode loper!) mode look.

TRENDYSTYLE