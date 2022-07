Hailey Bieber zweert deze zomer bij catsuits (van Saint Laurent)

Catsuits zomer 2022. Photo courtesy of Saint Laurent

Sinds Elizabeth Hurley als de spion Vanessa Kensington in ‘Austin Powers’ (1997) in een superstrakke zwarte catsuit op het witte doek verscheen, hebben we van dit kledingstuk niet veel meer terug gezien. Tot zomer 2022 dan. Want voor zomer 2022 is de catsuit een huge modetrend. Het was ook eigenlijk wel te verwachten met de sterke invloeden van de jaren ’90 in de actuele mode.

Catsuits zomer 2022. Photo courtesy of Saint Laurent. Op deze foto Hailey Bieber in Saint Laurent

Alleen… zien we er op straat nog niet veel van terug. Waarschijnlijk moet de trend nog een beetje inzinken. In de tussentijd is-ie bij de sterren en VIPs al geland. Zo zweert Hailey Bieber bijvoorbeeld bij de catsuits van Saint Laurent. Wij laten ons graag door deze bloedmooie dame inspireren.

Want met een beetje lef en oog voor jouw eigen figuurtje en persoonlijkheid, valt er voor iedereen wel een catsuit te vinden.

De stijlen bieden ons keus te over en lopen uiteen van strapless catsuits in bloemenfantasieën tot hooggesloten zwart fluwelen catsuits. De bloemenversies zijn perfect voor zomerparty’s in de tuin of aan zee; met de meer geklede versie kun je aan het deftigste diner verschijnen.

En laten we de cut-out versies niet vergeten! Met hun ‘ingebouwde’ bikinitopjes zijn deze exemplaren fantastisch om in te gaan stappen tijdens je zeevakantie. Als je toch al gewend bent om de hele dag in een bikini rond te huppelen, is de stap naar zo’n skin-thight pak minder groot.

Bijkomende voordelen: er hoeft niet gecombineerd te worden. Onder het pak draag je een hoge hak of een platte sandaaltje. En verder bind je je haar – om het sterrenallure-gehalte van je look te verhogen – in een strakke hoge staart à la Hailey samen. Klaar ben je!