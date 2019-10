Wordt dit de absolute cultschoen van herfst winter 2019 2020?

Sinds Daniel Lee het roer van Tomas Maier heeft overgenomen, staat het Italiaanse modemerk Bottega Veneta in het middelpunt van de belangstelling. Met de jonge Daniel Lee als creatief directeur is het modehuis ‘superhot’. Daniel Lee sloeg al direct met zijn pre-fall collectie 2019 (die vorig jaar werd gepresenteerd) de spijker op zijn kop. Vooral de schoenen vonden grif aftrek.

De sandaaltjes met vierkante neus bleken direct een schot in de roos en zagen we afgelopen zomer al veel dragen. De absolute it-shoe is echter de geweven pump, eveneens met rechte neus, en met enkelkettinkje. Gevlochten leer is altijd al karakteristiek voor Bottega Veneta geweest, en Lee wist er met het verfijnde leren weefsel waaruit hij de Mesh Pump liet vervaardigen een vernieuwende twist aan te geven (met een Celine nasmaakje wordt er wel gefluisterd, waarmee verwezen wordt naar Lee’s verleden bij het Franse modehuis).

Het verfijnde leren weefsel van de Mesh Pump bleek een voorproefje van de wintercollectie 2019 2020 van Bottega Veneta waarin Daniel Lee met een andere troef kwam: naast gevlochten leer introduceerde hij doorgestikt leer voor schoenen, maar ook tassen en kledingstukken. Doorgestikt werd prompt een trend in de modewereld (net zoals ook de trend van de schoenen met rechte neuzen direct werd opgepakt).

Tijdens de afgelopen modeweken pronkten, zoals al te verwachten was, vele fashionista’s en celebs met Bottega Veneta sandaaltjes en doorgestikte slippertjes maar de Mesh Pump was toch wel echt de grote winnaar. Volgens de trend watchers gaan we de pump ook de komende tijd nog veel zien. Dat verbaast ons overigens enigszins want dit is niet bepaald een schoen die ons geschikt lijkt voor onstuimig herfstweer, of is dat nu juist de clou en begrijpen wij er niets van?

