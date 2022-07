Badmode trends en tips voor een fashionable strand look

Dioriviera zomer capsule collectie 2022. Photo courtesy of Dior @Clara Balzary

Jarenlang kregen we te horen dat we vooral moesten mixen. Bikinitopjes en broekjes werden zelfs los verkocht zodat je alles naar hartelust door elkaar kon husselen. Het mocht allemaal wel een beetje bont. Maar toen kwam de monochrome modetrend in zwang, en die zien we nu ook in de badmode terug.

Je hoeft de beelden van de Dior Riviera 2022 collectie maar te bekijken en je begrijpt wat we bedoelen. Haal hetzelfde type fantasieën bij elkaar. Of ga voor total white. Zomerser kan niet!

Een andere trend is dat we ‘dure’ en ‘luxe’ materialen naar het strand dragen. Denk daarbij aan kant, zijde, zelfs aan pailletten. Dat wel even iets anders dan crochet en strooien hoedjes (wat ook nog altijd mag).

We zetten nog even alles voor je op een rijtje. Kijk maar eens hoe ver jij komt:

Zijden sjaaltjes voor om je hoofd

Vissershoedjes

Vrolijke shopper/strandtassen

Fantasieën in één enkele kleur

Lange rokken die je met een bikinitopje of badpak draagt

Felle zomerse kleuren: oranje, blauw, bougainville-roze

Strepen

Chunky sandalen

Badhanddoeken die matchen met je strandoutfit

Tuinbroeken (voor over je bikini)

Poncho’s

Witte spijkerjacks

En voor dit alles geldt, we zeiden het al: MATCHEN!

Een fijne zomer toegewenst!