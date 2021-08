Geloof ons: grijs haar kan heel mooi zijn. Helaas is het merendeel van ons er niet blij mee. Dan hebben we goed nieuws voor je. Er zijn dingen die je kunt doen om grijs haar uit te stellen. Bekijk onze webstory.

5x Beautytips om grijs haar uit te stellen

Grijze haar ontdekt? Geen paniek! Wist jij dat je, zeker in het beginstadium, wel degelijk enige invloed hebt op dit natuurlijke verouderingsproces?

Dit blijkt uit een baanbrekend Amerikaans onderzoek van juni 2021 waaruit blijkt dat er een verband bestaat tussen grijs worden en psychologische stress. Tot voor kort was deze link alleen gelegd in onderzoeken met muizen, maar was niet duidelijk of dit ook voor mensen gold.

Kort door de bocht gezegd, is één van de conclusies van het onderzoek dat je, als je stopt met stressen, je natuurlijke haarkleur weer terug kunt krijgen. De grijze haren die je al hebt, kleuren overigens niet over de haarlengte terug. Het omkeerbare proces begint bij de haarwortels; het is dus enkel een kwestie van tijd.

Een goede reden dus om wat minder in de stress te schieten en het leven wat gemakkelijker op te nemen. Althans, als je iets tegen grijs haar hebt, want het kan ook heel mooi zijn.

Overigens is er nog meer dat je kunt doen om grijs haar uit te stellen. Bekijk onze webstory hierboven maar eens voor meer tips om de strijd met die zilverkleurige strepen in je haar aan te binden.

