Niemand is ooit te oud voor een bepaalde haartrend of haarkleur maar er zijn wél kapsels en haarkleuren die een hoger anti-aging gehalte hebben dan andere.

Deze haarlengtes en haarkleuren zijn anti-aging. Foto Charlotte Mesman

Dat je na een bepaalde leeftijd de schaar in je haar moet zetten om goed ‘anti-aging’ bezig te zijn, is een fabel die wij voorgoed uit de wereld willen helpen. Er is niet zoiets als dé anti-aging haarlengte of haarcoupe. Het criterium is: wat staat mij mooi, waar word ik beter van? En dus hoef je als watdanook-plusser niet a priori haarlengtes of kapselstijlen uit te sluiten. Iedereen kan elke haarlengte en alle haarkleuren hebben! Dat blijkt heel duidelijk uit de kapseltrends en haarkleurtrends voor lente en zomer 2022.

Deze haarlengtes en haarkleuren zijn anti-aging. Model Luciana Borges. Foto Charlotte Mesman

De afgelopen jaren hebben we reuzenstappen gezet en gigantische taboes doorbroken. We hebben geleerd onze grijze haren te omarmen – zozeer zelfs dat jongeren hun haar grijs verven – maar ook dat je als vijftigplusser geen afscheid hoeft te nemen van je lange lokken.

Natuurlijk wordt je haar dunner en krijgt het, als het grijs wordt, een andere textuur. Wil je het boosten en meer volume creëren, dan is een halflang kapsel de aangewezen weg, maar geldt dat niet voor iedereen? De haarverzorgingsproducten zijn bovendien tegenwoordig zo geavanceerd dat je er je lange lokken lang mooi mee kunt houden.

Natuurlijk grijs haar? Supercool! Op deze foto: Sarah Harris

Het feit dat je je haar niet meer hoeft kleuren, maar mag uitkomen voor je ‘true colors‘ helpt een heleboel want het wordt niet meer blootgesteld aan agressieve chemische behandelingen. Zie hier een andere revolutie op haargebied.

Met andere woorden: hecht je aan je lange lokken, koester ze dan en draag ze met trots.

Vind je een halflang kapsel of een kort kapsel leuk, ga dan daarvoor. Want het criterium is: doe wat jij mooi vindt en waar je je goed bij voelt, weet je nog?

Deze haarlengtes en haarkleuren zijn anti-aging. Foto Charlotte Mesman

Een halflang kapsel, met name de zogenaamde ‘clavicut‘ (een lob tot op je sleutelbeenderen) is één van de meest geziene coupes van lente zomer 2022. Dit kapsel is uiterst flatterend en de haarlengte zou je optisch langer maken. Draag je het in een zijscheiding dan camoufleert het ook nog eens onregelmatigheden (die een middenscheiding vanwege zijn symmetrische aard juist benadrukt). Ook hier mag je je zilvergrijze lokken weer omarmen. Vergeet niet om ze te verfraaien met een zilvershampoo. Zoals je ziet, gaat het er steeds om of je er beter/mooier van wordt.

En dan is er natuurlijk nog de pixie cut, dat pittige ding die iedere vrouw van welke leeftijd dan ook, goed staat. Het voordeel daarvan is dat je je met zo’n korte coupe gemakkelijk aan een verfje (of een pastel haarkleur) kunt wagen want je knipt het er snel weer uit.

Bottomline is dus dat er geen regels zijn. Haarlengtes en haarkleuren zijn niet aan leeftijd gebonden. De actuele haartrends voor lente en zomer 2022 laten dat heel duidelijk zijn. Het enige dat telt, is dat jij je goed voelt bij je look.