Houd deze make-up trend in de gaten: fluweelmatte lippenstift

De nieuwste lippenstift trend voor zomer 2022 is: mat met een fluwelen touch. Anders dan wel gedacht wordt, is deze textuur ook flatterend voor dunne lippen (én anti-aging!).

Make-up trends zomer 2022: matte lippenstift met fluwelen finish. Op deze foto: MAC make-up artist Sebastian Peña en Charlotte Mesman. Foto ADVERSUS

Het kon natuurlijk niet uitblijven dat de make-up trends na een lange periode van mondkapjes weer volop op lippenstift focussen. Lippenstift is een must, liefst in een mooi kleurtje dat bij jouw persoonlijkheid past. Nog belangrijk is de keuze van je textuur.

Make-up trends zomer 2022: matte lippenstift met fluwelen finish. Foto Charlotte Mesman

Aan de ene kant gaan we voor glossy monden met icy of metallic finishes zoals in de jaren ’70, aan de andere kant gaan we voor matte lippen met een satijnachtige touch.

Vooral op het gebied van de matte lippenstiften heeft de techniek grote vooruitgang geboekt. Iedereen die een beetje ervaring met matte lipsticks heeft, zal weten dat deze textuur dan wel minder snel uitloopt (een groot voordeel), maar daardoor juist ook vaak de lippen uitdroogt. Ook doen matte lippenstiften in de regel weinig voor het volume van je mond.

Make-up trends zomer 2022: matte lippenstift met fluwelen finish. Foto ADVERSUS

MAC Cosmetics is met al deze dingen aan de slag gegaan en heeft een formule, MAC PowderKiss Velvet Blur Slim Stick, ontwikkeld die al deze puntjes tackelt. PowderKiss is longwear, hydraterend en heeft een satijn- of fluweelachtige glans (noem het zoals je wilt) die je lippen voller doet lijken. De formule is delicaat als een ‘poederkus’.

PowderKiss is ook nog eens verzorgend. Daarmee komt de scheidslijn tussen make-up en skincare te vervallen. Opmaken wordt een verzorgend gebaar waar je lippen blij mee maakt.

Make-up trends zomer 2022: matte lippenstift met fluwelen finish. Op deze foto: MAC make-up artist Sebastian Peña en Charlotte Mesman. Foto ADVERSUS

Make-up tips voor vollere lippen

Vandaag heeft MAC Make-up artist Sebastian Peña mijn mond met PowderKiss opgemaakt en zelfs mijn dunne lipjes hebben er baat bij. Sebastian gaf me nog een paar handige make-up trucjes mee voor nog vollere lippen:

Breng eerst een lippenprimer (bijvoorbeeld Prep + Prime) aan. Ga daarmee een beetje over de contouren van je lippen.

Voor een natuurlijk effect (waar ik om had gevraagd) omlijn je lippen met een lippotlood in dezelfde kleur als je lippenstift. Je maakt je lippen daarbij net iets groter en geeft ze een mooie ronde vorm mee. Daartoe begin je niet in het midden van je mond maar bij de buitenste mondhoeken.

Breng nu de lippenstift aan. Je kunt de slim stick direct op je lippen zetten want het effect van deze lippenstift is altijd zacht en delicaat.

Andere make-up trucjes die ik vandaag van Sebastian meekreeg:

Gebruik eens een ‘gewone’ poeder (bijvoorbeeld Studio Fix) in een goudachtige, ietwat donkerdere kleur dan je tint als bronzer. Breng de poeder op je jukbeenderen en aan weerszijden van je voorhoofd aan.

Geef je ogen een trendy touch mee daar een klein beetje oranje in je binnenste ooghoeken aan te brengen.

Gebruik een oogschaduw (bijvoorbeeld Ricepaper) als highlighter net onder je buitenste ooghoeken.

Misschien dat jij met deze tips en trucs ook nog iets kunt :-)