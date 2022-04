10x Anti-aging make-up tips voor een jong en stralend uiterlijk. Foto Charlotte Mesman

Heb je een bijzondere gelegenheid, misschien wel een bruiloft of eindelijk weer eens een familiefeest? Wil je je make-up boosten? Zin om te experimenteren? Check onze anti-aging make-up tips. Iedereen kan stralen, ongeacht je leeftijd.

365-dagen-per-jaar-kuur

Maar onthoud wel dat een goede huidverzorging, een gezonde levensstijl en een voedingspatroon dat rijk is aan vitaminen en mineralen de basis voor een mooie huid vormen. Het gaat hier om een 365-dagen-per-jaar kuur.

Anti-aging make-up tips

Maar dan nu wat je met make-up kunt doen om jaartjes van je leeftijd af te smokkelen:

1. Ga voor een lightweight foundation

Denk niet dat je mooier wordt als je je huid afkit. Ga voor een lightweight foundation. Niet dekkend genoeg? Bewerk vlekken en oneffenheden met een klein kwastje en een minimum aan camouflageproduct. Als je de goede textuur te pakken hebt, kun je dit ook doen nadat je je foundation hebt aangebracht.

2. Vermijd matterende producten

Gebruik liever geen matterende poeders en foundation maar creëer een mooie gloed die je gezicht volume en frisheid meegeeft.

3. Ga voor roze blush

Roze oogt jeugdig en fris (weer dat woord!). Daarom werkt roze blush het beste op een niet meer zo jonge huid. Perzik is ook goed, maar vermijd oranje of bruintinten. Die maken zwaar.

4. Contouring

Licht en schaduw vormen nog altijd de basis van geslaagde make-up look. Waar je minder volume wilt, werk je met donkerdere kleuren, waar je meer volume wilt, ga je voor lichtere kleuren. Contouring werkt altijd, voor elke leeftijd. Werk van beneden naar boven voor een lifting effect. In plaats van een donkere poeder kun je beter met een wat donkerdere lightweight foundation werken zodat je die mooie gloed niet teniet doet.

5. Primer voor je oogleden

Breng op je oogleden een primer aan voordat je je ogen gaat opmaken. Hierdoor voorkom je dat de make-up uitloopt of gaat vlekken.

6. Oogpotlood of vloeibare eyeliner?

Zijn je oogleden niet meer superstrak, gebruik dan liever een oogpotlood in plaats van een grafische eyeliner. Let wel op dat je potlood niet al te zacht is, want anders loopt het snel uit.

7. Oogschaduw? Smokey eyes?

Alles mag, alles kan. Doe wat je mooi vindt.

8. Anti-aging trucjes tegen vermoeide oogopslag

Open je ogen door je wimpers met een wimpertang te krullen. Breng daarna royaal mascara op je wimpers aan. Nepwimpers kunnen ook helpen maar houd het natuurlijk. Te zware en volle wimpers maken je ogen, die in de loop der tijd dieper gaan liggen, optisch gezien kleiner. Een andere trucje om je ogen een open en stralende blik mee te geven, is: een boterkleurig lijntje in je onderste ooglid trekken. Gebruik geen wit oogpotlood omdat dit nog wel eens teveel wil contrasteren met je oogwit dat helaas in de loop van de tijd wat minder wit wordt.

9. Nooit te oud voor soap brows!

Goede wenkbrauwen kunnen zo mogelijk nog meer voor je uiterlijk doen. Wil je ze voller maken, kleur ze dan niet homogeen in, maar teken de ontbrekende haartjes in. Wil je ze breder maken, teken dan geen haartjes aan de onderkant maar aan de bovenkant bij. Je wilt de ruimte tussen je wenkbrauwen en ogen niet verkleinen. Kam je haartjes omhoog voor een liftend effect. Werk zo nodig ook met een liftende hoek. Fixeer het geheel met een wenkbrauwmascara/gel of ga voor een moderne soap brow. Geen idee waar je moet beginnen? Doe jezelf een keertje een behandeling bij een brow bar cadeau. Het is een optimale anti-aging investering.

10. Crèmeachtige lippenstift voor vollere lippen

Om je lippen een voller aanzien te geven, kun je het beste voor een crèmeachtige lippenstift kiezen. Gloss maakt je lippen ook voller. Let er wel op dat deze texturen sneller uitlopen dan matte producten. Contouren met een lippotlood kan helpen. Tegenwoordig mag je daarmee net even over je eigen lippen heengaan!

