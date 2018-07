Zomerse temperaturen. Help, wat moet ik aan naar mijn werk?

De tijden dat je, weer of geen weer, in een donker mantelpakje op je werk verwacht werd zijn voorgoed voorbij. Er zit steeds meer rek in de dress code voor op de werkvloer, en dat geldt vooral voor de zomer. Eigenlijk is dat niets nieuws. Met de modes en trends ontwikkelen ook de ongeschreven kledingregels zich.

Ongelooflijk. Hoge laarzen waren tien jaar geleden nog taboe op de werkvloer

‘Ik herinner me nog goed dat ik als een van de eersten op hoge laarzen het advocatenkantoor waar ik toentertijd werkte binnenstapte‘, vertelt onze hoofdredactrice Charlotte Mesman. ‘Het was iets heel ongewoons en het bleef niet onopgemerkt. Een van de partners deed me voor mijn verjaardag een juridisch boekje met de titel ‘De Gelaarsde Kat’ cadeau. Dat gebaar sprak boekdelen. Het duurde echter niet lang totdat ook andere vrouwelijke collega’s hoge laarzen gingen dragen.‘

Sandaaltjes en slippers op het werk waren tot voor kort NOT DONE

Nu zijn hoge laarzen natuurlijk geen punt van discussie meer. Maar sandaaltjes en slippers op de werkvloer waren dat tot voor kort nog wel. Er zijn ontelbare artikelen over geschreven en de conclusie was steeds: ‘Al vallen de mussen uit de dakgoot, blote tenen zijn not done‘. Langzaam maar zeker is daar verandering in gekomen en nu mag het eigenlijk wel (maar wel met wat beperkingen).

Maar laten we even alles op een rijtje zetten.

Klassieke zomer dress code voor op de werkvloerHieronder vind je een aantal klassieke zomerkledingregels voor op de werkvloer die eigenlijk altijd wel gelden:

Met jasjes, blazertjes en rokken en jurken tot op de knie zit je altijd goed.

In de zomer kun je de kleuren aanpassen. In plaats van donkere natuurlijke kleuren kun je voor lichtere kleuren kiezen. Ook met pastels kan het niet misgaan. Zelfs met felle kleuren kan je op je werk nog voor de dag komen… mits je kleding de juiste SNIT heeft. Want de hoofdregel is: alles staat en valt met de VORMEN en LIJNEN van je outfit.

Doorzichtige en strakke kleding is nog steeds ‘not done’. Op je werk moet je altijd een zekere professionaliteit uitstralen. Omdat je vooral goed moet communiceren, zorg je ervoor dat het accent vooral op je gezicht ligt. Voorkom dat de aandacht afdwaalt naar ‘stoute’ zones (en gedachten). Wijde kleding is bovendien veel luchtiger bij warm weer dan strakke kleding.

Draag bij voorkeur natuurlijke materialen, zoals katoen, linnen en zijde. Deze stofjes hebben op zich al een nette uitstraling.

Broeken op de werkvloer zijn allang geen item meer, zolang ze niet te strak zijn.

Uit den boze zijn: diep uitgesneden decolletés, items met een blote rug en crop topjes die je navel showen!

Vermijd ook alles wat teveel naar ‘beach’ ruikt: bonte fantasieën, opzichtige kettingen en lange tentjurken.

Items die tegenwoordig volgens de zomer dress code op de werkvloer wél mogen:

Slippertjes en sandaaltjes mogen tegenwoordig in bepaalde context (eerder in creatieve omgevingen dan op conservatieve werkvloeren), mits ze van enige kwaliteit zijn. Dus geen plastic teenslippers, maar wel leren (sier)sandaaltjes. Muiltjes mogen ook als ze niet te casual zijn en liever met een klein hakje. Voorwaarde is verder dat je voeten er picobello uitzien. Lak je je teennagels ga dan voor een niet-opzichtige kleur.

Een andere taboe die doorbroken lijkt, is blote armen en blote schouders. De topjesmode heeft er deze zomer een lans voor gebroken. Ook hier geldt natuurlijk wel dat je het chic moet houden. Ga voor vrij wijde topjes die op een of andere manier toch nog afkleden. Heel geschikt is het off-shoulder model dat de schouders bloot laat maar wel nog een soort van afzakmouwtje heeft. Ons advies: houd wel altijd een jasje of sjaal bij de hand voor onverwachte (formele) momenten.