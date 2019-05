Zomerkapsels 2019. 3 Wet looks en gel hoofden voor een ultiem zomer 2019 kapsel

Heerlijk! Wet look kapsels en gelhoofden zijn weer helemaal trendy. We love it! Eindelijk mag je haarstylingsproduct weer gezien worden, en dat maakt het leven er wel zo gemakkelijk op. Geen tijd om je haar te wassen? Bad hair day? Gooi er een flinke dosis gel tegenaan en haal er een fijne kam door. Klaar ben je!

Je moet natuurlijk wel even weten hoe je je haar moet kammen en waar je het product moet aanbrengen. We haalden een aantal kapselideeën van de catwalks voor zomer 2019 voor je bij elkaar.

Wet look en gel kapsels voor zomer 2019

Superwet kapsel

Wil je voor een keistoere wet look gaan, gebruik dan een sterke, hoogglans gel. Borstel je haar, zonder scheiding, naar achteren en doe er een flinke hoeveelheid gel over. Breng het product niet over de hele haarlengte aan maar laat langzaam maar zeker naar onderen toe ‘vervagen’. Deze look is superzwoel, alsof je net kopje in het zwembad bent gegaan en als een meermin uit het water komt zetten.

Natuurlijk wet look kapsel

Je kunt natuurlijk ook voor een wat natuurlijkere wet look kiezen. Voor dit kapsel gebruik je een glanscrème of een lichte gel. Breng het product op de hele haarlengte aan, maak een scherpe zijscheiding en ga voor die frisse ‘ik-heb-net-gedoucht-en-mijn-haar-is-handdoekdroog’-look.

Kapsel met glanseffect

Je kunt ook besluiten voor een heel lichte wet look die niet meer dan een mooie glans over je haar legt. Op de catwalks zagen we deze look vaak terugkomen. Meestal werd het haar dan in een middenscheiding gedragen en werd het glansproduct vooral bovenop het hoofd aangebracht maar niet over de hele haarlengte, zodat je twee verschillende texturen – glans en mat – krijgt.

Maar als je dan toch een haarproduct gebruikt, kun je er ook spannende vormen mee creëren, zoals we dat bij Sacai in Parijs zagen. Voor die fashion show maakten de hair stylisten een lage zijscheiding en vervolgens brachten ze de lange haarkant over het gezicht naar de andere zijde van het gezicht.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en experimenteer dan met de verschillende looks.

