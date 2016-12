Voedingstrends 2017: ‘plant butchery’, bloemkoolcouscous, kale en Himalaya zout

Elk jaar om deze trend duiken we in de voedingstrends. Wat gaan we het komende jaar eten? We kunnen je nu al verklappen dat ‘organisch’ en ‘biologisch’ sleutelwoorden zijn. Verder gaan we steeds minder vlees eten, gaan we van alles met groenten doen en ontdekken we ‘nieuwe’ zouten en superfoods.



Organisch en biologisch

We willen terug naar de natuur. Vandaar dat het woord ‘organisch’ steeds vaker valt. Organisch is puur natuur. De voedingsmiddelen die de natuur voortbrengt. Is er iets heerlijker dan simpele en eerlijke producten en dan nog liefst uit de eigen omgeving?

Overigens is alles wat organisch is, nog niet biologisch. Ook dat is en blijft een trend. Biologisch ziet op de manier waarop de natuurlijke producten zijn geteeld. Het hele proces rond biologische voedingsmiddelen moet aan bepaalde biologische regels voldoen.

De trend voor 2017 is meer dan ooit ‘organisch’ en ‘biologisch’.

Vleesloze restaurants (en steeds minder vlees in eigen ijskast)

De organisch/biologische trend laat al zien dat we steeds bewuster gaan eten. Die bewustwording geldt ook voor vlees. De afgelopen jaren is er veel om te doen geweest en zijn we geconfronteerd met ernstige alarmen over de kwaliteit van vlees en de invloed van vlees op de gezondheid. Het is dan niet verwonderlijk dat de trend in de richting van minder vlees gaat. Steeds meer restaurants, ook op topniveau, schrappen vlees van het menu. Veganistisch en vegetarische restaurants worden steeds populairder.

De opkomst van vegetarische ‘slagerij’

De opkomst van plantaardige proteïnen als vleesvervangers ligt in de lijn van de ‘no-more-meat’-trend. In Nederland kennen we al jaren de vegaburger en in supermarkten vind je surrogaatworst, surrogaatkip, surrogaatspekjes en ga zo door. Veel van deze vleesvervangers zijn gebaseerd op soja. ‘Plant butchery’, zoals deze plantaardige proteïnen trend wel genoemd wordt, verlegt de grenzen en ontdekt maïs, paddenstoelen en kikkererwten, ja zelfs jackfruit als surrogaten voor biefstukken en hamburgers. De plantaardige ingrediënten worden op zodanige manier bewerkt dat ze eruit zien als vlees, aanvoelen als vlees en smaken als vlees. Van plant naar vegetarisch vlees (of zelfs vis) dus.

Nog meer plantaardige ‘transformaties’: bloemkoolcouscous en broccolipizzabodems

En nu groenten zo enorm aan populariteit winnen, gaan we er steeds meer mee doen. De geijkte bloemkool, broccoli en courgettes gaan vervelen. De trend is om groenten een ander aanzien mee te geven. Niet alleen tovert de industrie ze om in nepvlees en fakevis, ook in onze eigen keukens gaan we er steeds creatiever mee aan de slag. Vorig jaar noemden we in ons trendreport 2016 de courgetti (spiraal courgettes). Deze trend zet door. De rij groenten met alternatieve bewerking en aanwending groeit. Bloemkoolcouscous en broccolipizzabodems zijn een trend, en wie weet wat er daar het komende jaar al niet bij gaat komen. Groenten gaan dus niet alleen dierlijke proteïnen maar ook koolhydraten vervangen. Courgettes in plaats van spaghetti, bloemkoolcouscous in plaats van het graansoort couscous én in Japan heeft het slablad zelfs het broodje van de hamburger vervangen :-) En zo zag de ‘greenburger‘ het licht!

De kleur is paars! Paarse aardappels en bloemkool

Verder winnen paarse voedingsmiddelen in populariteit, niet in het minst omdat de dieppaarse kleur vaak wordt geassocieerd met grote hoeveelheid antioxidanten (denk aan bosbessen). Steeds populairder zijn paarse (blauwe) aardappels en paarse bloemkool. En paarse rijst :-)

Himalaya zout en lavazout zijn trendy (en superschattig)

In 2017 gaan we ook steeds meer experimenteren met alternatieve en ‘natuurlijke’ zoutsoorten. Vooral Himalaya zout en lavazout scoren hoog. Het eerste is roze, het tweede zwart. Deze zouten doen het voortreffelijk op de bordjes. Zo contrasteert zwart lavazout heel mooi met witte vis. Volgens verwoede trendvolgers zouden deze ‘natuurlijke’ zouten gezonder zijn dan het oervertrouwde tafelzout. Tafelzout is geraffineerd (lees ‘gereinigd’, ook van mineralen) en bevat een antiklontermiddel. Het is zo ongeveer 100% natriumchloride (zout dus). De ‘natuurlijke’ zouten, waaronder Himalaya zout bijvoorbeeld, bevatten een wat lager natriumchloride percentage (tussen de 97% en 99%) en bevatten veelal wel mineralen. Zo dankt het hippe Himalaya zout zijn roze kleur aan ijzer en is lavazout zwart doordat het zeewater in contact is gekomen met mineraalhoudende lavastenen. De zouten zouden dus ‘mooi’ en ‘gezond’ zijn en de trend is om ze volop te gebruiken. Maar critici werpen tegen dat ‘natuurlijke’ zouten naast mineralen ook vervuilde stoffen kunnen bevatten (in tegenstelling tot geraffineerd zout) en dat de hoeveelheden mineralen te klein zijn om echt iets voor je lichaam te doen. Ondanks alles… zien we hier een trend en gaan we onze bordjes in 2017 mooi versieren met roze, blauwe en zwarte korrels! Toch?

Superfoods: kale en maca

‘Kale’ wordt in 2017 waarschijnlijk één van de grootste hypes onder de groentes en als Nederlander schiet je toch wel even in de lach als je erachter komt dat dit exotische Engelse woord voor ‘boerenkool’ – of bijna dan – staat. ‘Kale’ is het broertje (of zusje) van boerenkool en wordt op dit moment geroemd om zijn hoogwaardige kwaliteiten. Het bevat vitamine A, K, C en B6 en mineralen als magnesium, koper en calcium. Het bevat heel weinig vet maar het vet dat het bevat is van de familie van de Omega-3 (en dus gezond). Het bevat antioxidanten met onuitspreekbare namen en zou zelfs cholesterolverlagend werken en het risico op hartziekten verminderen. Kale is, zo gaat de lofzang verder, helpt in de strijd tegen tumoren en bevat veel betacaroteen. Heel veel van deze goede eigenschappen mag je ook aan onze boerenkool toedichten. En dus weet je nu wat je in winter 2017 vooral veel gaat eten.

Een ander ‘superfood’ dat opeens opduikt en als ‘interessante nieuwkomer’ 2017 ingaat, is de maca wortel uit Peru (ook wel bekend als maca poeder). De maca wortel zou geneeskrachtige eigenschappen hebben. Zo zou de wortel energieverhogend werken en zelfs een afrodisiacum voor dames en heren zijn (maar dit is heel omstreden). Verder zou de wortel zorgen voor een toename van vruchtbaarheid, de hormonale balans herstellen en menstruatieklachten verminderen. Er zouden echter ook nadelige bijwerkingen aan kleven…

Al met al gaan we een boeiend culinair jaar tegemoet! Gelukkig Nieuwjaar toegewenst!