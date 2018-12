Voeding trends 2019. Dit gaan we het komende jaar eten (en drinken)

Het is weer tijd voor de voedingstrends voor het komende jaar. 2019 staat voor de deur en natuurlijk willen we weten wat we gaan eten (en drinken). Het gaat een interessant jaar worden waarin gezond eten, al jaren een trend, nog altijd hoog in het vaandel staat. Het wordt allemaal steeds geraffineerder. Voorbeelden zijn kant-en-klare proteïnedrankjes en met probiotica verrijkte voedingsmiddelen. Gelukkig is er ook in 2019 weer volop aandacht voor traditionele keukens. Daarnaast zet de ‘lab food trend’ – voedingsmiddelen uit het laboratorium – door. Eén van de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied is ‘motherless meat‘, kweekvlees. Vorig jaar noemden we deze trend al. Inmiddels is men een stuk verder met de ontwikkeling ervan.

Voeding trends 2019

We zetten de belangrijkste voedingstrends voor 2019 voor je op een rijtje.

Kant-en-klare proteïnedrankjes

Heb jij die kant-en-klare proteïnedrankjes in de schappen van je supermarkt al zien staan? Sportievelingen zijn er maar wat blij mee. Voorheen moest je voor dit voedingssupplement naar een speciaalzaak om een bus proteïnepoeder te kopen. Na het sporten maakte je dan je shake klaar. Tegenwoordig heb je proteïnedrankjes direct voor het grijpen. Deze drankjes worden steeds populairder en bereiken nu ook het grote publiek.

Toegevoegde probiotica

Probiotica vormen al jaren een aandachtspunt. In Amerika worden ze tegenwoordig steeds vaker in stabiele vorm aan voedingsmiddelen als granen, soepen en voedingsrepen toegevoegd. Creatieve producenten stoppen ze ook in reinigingsmiddelen en beautyproducten.

Dit betekent overigens niet dat kimchi (gefermenteerde kool uit de Koreaanse keuken) en andere gefermenteerde drankjes en gerechten, bekend om hun hoge probioticagehalte, uit de mode zijn. Integendeel!

Gezond fast food

Je merkt het al aan de eerste twee voedingstrends: we gaan (nog) gezonder eten en letten steeds beter op wàt we binnenkrijgen. We worden steeds ‘food wiser’. We weten alles van koolhydraten, proteïnen en vetten, we kennen de kleurstoffen, de smaakmakers. Bij deze gezondheidstrend past ook extra aandacht voor fast food. Patat frites, hamburgers, sauzen… het mag allemaal wel maar de ingrediënten moeten verantwoord zijn.

Vegan ijs, faux meat tussendoortjes en niet-alcoholische cocktails

Gezond, vegetarisch, veganistisch, caloriearm. Al deze trends leiden tot de meest inventieve uitvindingen zoals vegetarisch ijs met minder calorieën, maar ook tot faux meat tussendoortjes die volledige vegetarisch zijn maar wel de smaak van bijvoorbeeld gedroogd varkensvlees hebben.

Niet-alcoholische coktails

Een andere gezonde trend is die van de niet-alcoholische cocktails. Deze cocktails zijn tegenwoordig net zo ‘cool’ (of misschien wel ‘cooler’) dan alcoholische drankjes, en vaak net zo duur en creatief. Bovendien let men, net zoals bij fast food, ook bij cocktails steeds meer op de kwaliteit van de ingrediënten. Zo kun je veganistische cocktails verwachten of cocktails waarin het suikergehalte zo laag mogelijk is gehouden.

In de ban van cannabis

Veel voedingstrends zien in Amerika het licht. De afgelopen tijd hebben steeds meer Staten aan de overkant van de oceaan (maar ook hier in Europa) hun beleid ten opzichte van hennep en marihuana versoepeld. Voedingsproducenten, altijd op zoek naar nieuwe aandachtstrekkers, willen deze boot niet missen. Volgens Baum+Whiteman, International Food and Restaurant Consultants, zijn onder meer bier- en frisdrankproducenten druk in de weer met drankjes op basis van (een bescheiden dosis) THC, de psychoactieve stof in vooral marihuana, en CBD, dat stofje in hennep dat bekend staat om zijn geneeskrachtige werking. Ook restaurants en bartenders zouden met gerechten en drankjes met deze ingrediënten experimenteren. Alles voor zover dat binnen de kaders van de wet toegestaan is, natuurlijk.

En in een land als Italië, om dichterbij huis te blijven, worden hennepsnoepjes (met een zeer bescheiden legale dosis) tegenwoordig overal mainstream, verkocht. Ik zag ze opduiken in de bar waar ik altijd mijn cappuccino drink.

Katsu sando

Exotische smaken en gerechten uit verre landen blijven inspireren. Sushi en sashimi zijn inmiddels ingeburgerd, maar de Japanse ‘katsu sando‘ die wereldwijd aan het doorbreken is, is voor velen nog een nieuwigheid. ‘Katsu‘ staat voor kotelet en ‘sando‘ staat voor sandwich. Kortom, het gaat hier om een sandwich met gefrituurde kotelet en speciale tonkatsu-sauzen, niet één van de allergezondste happen die je kunt voorstellen, maar lekker is het wel.

Exotische gerechten uit de Stan-landen

Volgens Baum+Whiteman gaan we ook steeds meer gerechten en smaken uit de zogenaamde Stan-landen – Kazakstan, Tadzjikistan, Azerbeidjaan, Oezbekistan – overnemen. Voorheen werden deze gerechten wel onder de Turkse keuken geschoven maar langzaam maar zeker komt er meer aandacht voor deze exotische keukens met kruidige, aparte – en voor ons vaak vernieuwende – smaakcombinaties.

Een andere keuken waar steeds meer aandacht voor is, is de Perzische keuken met inspirerende zoetzure gerechten.

Food porn cafés en restaurants

Het oog wil ook wat. Net zoals de camera van de hordes food bloggers die de wereld tegenwoordig onveilig maken. Steeds meer cafés en restaurants spelen hierop in. Zij creëren inspirerende omgevingen en serveren de meest fotogenieke drankjes en gerechten. Food porn is nog steeds niet op z’n retour! Smaak en ingrediënten moeten wijken voor vorm, kleur, garnering en entourage. Een goed voorbeeld hiervan is het vakantie-eiland Bali met zijn vele kleurrijke en decoratieve bars en restaurants, een waar Walhalla voor food porn liefhebbers. Helaas gaat daarbij wel veel van de authenticiteit verloren.

High end fast-casual restaurants

Een restaurant trend uit Amerika is, aldus Baum+Whiteman, die van de fast-casual restaurants. Het gaat om restaurants met dezelfde kenmerken als fast food ketens – betalen aan de kassa, geen obers, geen tafelkleden – waar gerechten en (alcoholische) dranken van hoge kwaliteit worden geserveerd, zoals in een toprestaurant.

Een dergelijk verschijnsel doet zich ook in Azië voor waar in supermarkten van een bepaald niveau, temidden van de schappen met etenswaar en het winkelend publiek, bars met hoge krukken zijn geplaatst – fast-casual restaurants – waar men snel even van een portie oesters of een steak van topkwaliteit, onder het genot van een goed glas champagne, kan genieten.

Motherless meat

Vorig jaar al signaleerden we de opkomst van ‘imitatievlees’, wat wellicht niet zo’n heel accurate term is omdat de basis voor dit laboratoriumvlees altijd nog dierencellen zijn. Volgens de laatste berichten zijn op dit gebied grote vorderingen gemaakt. Zo zou KFC binnenkort al komen met kweekkip die, uit kippencellen, gekweekt is in een plantaardige omgeving.

Het Nederlandse bedrijf Mosa Meat schijnt ook in een vergevorderd stadium te zijn en hoopt in 2021 kweekvlees op de Nederlandse markt te brengen, te beginnen met restaurants.

De vraag is overigens wel of je kweekvlees, met als basis dierencellen, als vegetariër of veganist nu wel of niet kunt eten…

Kunstmatige intelligentie

Robots die pizza’s bakken, bestellen via een app (in Azië is dit in de grote steden al her en der de praktijk), een restaurant in China dat nagenoeg geheel gerobotiseerd is (zelfs je bestelling wordt door een robot geserveerd), kassa’s met gezichtsherkenning… het bestaat allemaal al. Weliswaar nog niet op grote schaal maar het is wel de trend. Waar gaat dit heen?

Door: Charlotte Mesman