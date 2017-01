Velletjes aan je lippen? Misschien is het niet de kou

Velletjes aan je lippen zijn vervelend. Je wilt eraan trekken en er is geen lipbalsem die er tegenop kan. Bovendien is het ook nog een akelig gezicht. We willen mooie, gladde en kissable lips!



Als het op de oorzaak aankomt, denken we vaak aan de winterkou. En dat is logisch. In veel gevallen zijn de velletjes daaraan te wijten. In dit geval is het belangrijk om je lippen goed te beschermen tegen de kou met een vette balsem en vooral niet aan je lippen te likken om uitdrogen te voorkomen.

Maar het blijkt dat er nog een boosdoener in het spel kan zijn die veel minder bekend is. Gehavende lippen kunnen het gevolg zijn van een allergie voor je… tandpasta!

Tandpasta’s bevatten verschillende stofjes die je huid kunnen irriteren of waar je allergisch voor kunt zijn. Denk aan munt, een ingrediënt dat vaak in tandpasta voorkomt, maar ook aan sodium lauryl sulfate, in de wandelgangen wel ‘SLS’ genoemd.

Sommige wetenschappers menen dat SLS kankerverwekkend is maar daar is nog discussie over. In ieder geval is SLS een behoorlijk agressief stofje dat behalve in tandpasta’s (zeep en shampoos) ook voorkomt in schoonmaakmiddelen als motorontvetters (!). Het valt heel goed te voorstellen dat deze stof iets met je lippen kan doen.

Dus blijft je met droge lippen en velletjes worstelen, dan is het een idee om eens van tandpasta te veranderen. Probeer een tandpasta zonder SLS, of zonder munt. Experimenteer. Wie weet, los je er iets mee op.