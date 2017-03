Top 10 beauty-blunders

Waar wordt gewerkt, worden fouten gemaakt. En dat geldt ook voor al het werk dat we dagelijks in onze schoonheid steken. Make-up, haar, huidverzorging. We doen allemaal ons uiterste best, maar slaan af en toe de plank mis. Een klein onderzoekje op internet wees uit de volgende 10 ‘beauty-blunders’ door veel vrouwen als ‘fataal’ worden ervaren.



Ontvang de nieuwsbrief van Trendystyle in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

Uitgelopen make-up

Een lijntje langs de wimpers dat in de loop van de dag gesmolten is, oogschaduw die zich in de vouwtjes rond het oog heeft opgehoopt, make-upvlekken rond de ogen… Men is het er algemeen over eens dat dit niet kan. Ons advies: loopt je make-up snel uit dan is het misschien goed om eens andere (en minder vette) producten te proberen. Ga voor wat ‘drogere’ oogpotloden en probeer waterproof producten. Breng verder wat foundation of poeder als basis voor je oogmake-up aan om uitlopen te voorkomen. En werk overdag regelmatig je make-up bij. Af en toe in de spiegel kijken, mag best.

Klonterige mascara

Mascara is een must, maar klonterige wimpers zijn ‘so not done’! Een mascara gaat achteruit vanaf het allereerste moment dat je het flesje opent. Al na een paar maanden zal de mascara bij het opbrengen, gaan klonteren. Zorg er daarom voor dat je altijd met een ‘verse’ mascara werkt.

Verkeerde foundation

De keuze van foundation is cruciaal voor je totale look. Kies een teint die feilloos bij je eigen gezichtskleur aansluit. Vooral te donkere foundations zijn uit den boze. Ook te dikke en te dekkende foundations worden unaniem als ‘top 10 beauty mistake’ bestempeld. Ze accentueren rimpels, pukkeltjes en oneffenheden en doen onnatuurlijk aan (masker-effect).

Klik hier om over allermodernste opmaaktechnieken te lezen in ons artikel ‘Foundation, maar eerst… finish essences, primers, skin enhancers, pore minimizers, BB en CC creams‘

Contrasterende lipliner

Bij het zien van een lipliner die scherp contrasteert met de lippenstift krijgt menig vrouw kippenvel. Kies de lipliner, als je er al eentje wilt gebruiken, in dezelfde tint als je lippenstift en laat ze binnen toe (dus richting het midden van je lippen) mooi in elkaar overlopen.

Verkeerd geëpileerde wenkbrauwen

Te smalle wenkbrauwen, vormloze wenkbrauwen, wenkbrauwen met een onregelmatige vorm of wenkbrauwen met gapende gaten staan ook hoog op de ‘mistake-hitparade’. Neem je tijd om je wenkbrauwen te epileren, verwijder haartje voor haartje, verwijder er vooral niet teveel (!) en ben je niet zeker van jezelf laat het dan aan de schoonheidsspecialiste over. Eenmaal gemaakte fouten blijven je lang achtervolgen, omdat je wenkbrauwhaartjes maar langzaam groeien.

Lees over de wenkbrauwentrends van dit moment in ons artikel ‘Waarom je je wenkbrauwen niet te veel en niet te vaak moet epileren‘.

Onverzorgde handen en afgebladderde nagellak

Ruwe handen, velletjes rond de nagels en afgebladderde nagellak kunnen niet. Afgebladderde nagellak los je in één minuut op, simpelweg door de nagellak met remover te verwijderen. Verzorg verder je handen iedere dag met een crème, zeker in de winter. Tegenwoordig zijn er veel crèmes die zowel de huid als de nagels hydrateren en voeden.

Een onverzorgde gezichtshuid

Pukkeltjes, mee-eters, een grauwe teint, een schilferige huid… Soms is de huid onrustig en pukkels zijn vaak niet te voorkomen, maar je ziet het aan de gezichtshuid en de teint af of de huid verzorgd is of niet. Scrub regelmatig, pak problemen als een droge huid, pukkeltjes, acne of mee-eters aan (bespreek het met je arts, met de apotheker of met een kundig iemand van de parfumerie), reinig je huid ieder dag, ’s morgens en ’s avonds, en verzorg je huid met een voor jouw huid geschikte crème.

Uitgroei en gespleten haarpunten

Tja, veel toelichting behoeft deze ‘beauty mistake’ niet. Ga op tijd naar de kapper en doe tijdig iets aan uitgroei. Je voelt je er zelf ook beter bij.

Lees meer over gespleten haarpunten in ons artikel ‘Wat doe je tegen gespleten haarpunten?‘

Verouderde make-up look

Jaar in, jaar uit, dag in, dag uit dezelfde make-up. Hetzelfde lijntje, dezelfde kleur. Het getuigt van weinig fantasie en liefde voor jezelf. Net zoals je garderobe is ook je make-up soms aan verandering (en modernisering) toe. Toch wordt dit maar al te vaak vergeten. Neem je tijd om te experimenteren, varieer de kleuren, verleg de accenten en speel met verschillende texturen en vormen.

Alles waar ‘te’ voor staat is nooit goed

Teveel make-up (maar ook te weinig make-up), teveel botox, te witte tanden… Het is goed om aandacht aan je uiterlijk te besteden, maar overdrijf het niet. Het geheim van een stralend mooi uiterlijk is nog altijd ‘natuurlijk’. Houd dit sleutelwoord altijd voor ogen. Als je je opmaakt, als je bij de kapper in de stoel zit of als je besluit om tot een meer ingrijpende ‘schoonheidsingreep’ over te gaan…