Streetstyle. Zo draag je dit voorjaar wit (op wit!)

Je hoeft niet te trouwen om je van top tot teen in het wit te steken. Wit op wit is dé trend voor lente zomer 2019. En met wit bedoelen we dan optisch wit, hagelwit, sneeuwwit. Het uitgangspunt is: wit op wit op wit. Een total white look, van top tot teen.

Een voorbeeld van de catwalk

Combineer een smetteloos witte broek met een smetteloos wit bloesje en een smetteloze witte blazer. Haal er een onberispelijk witte tas bij, en misschien zelfs witte schoenen (witte sneakers bijvoorbeeld). Niets is frisser dan hagelwit. Op de catwalks wemelde het van de total white outfits maar ook in de grote winkelketens hangen de witte items dit jaar bij elkaar. We moeten toegeven dat het er allemaal kraakhelder en vrolijk uitziet!

Bepaald praktisch is deze wit-trend helaas niet. Met het wisselvallig lenteweer in ons land kan een total white look op het ene moment helemaal in het emmertje zijn, maar er hoeft maar even een dikke wolk langs te komen en je loopt voor gek (of bijna dan).

We gingen weer eens bij de fashionista’s te raden. Hoe dragen zij wit in het vroege voorjaar? Het antwoord is: door een witte basis met een andere kleur te combineren, en door met verschillende materialen te spelen.

Een paar street style voorbeelden

Combineer een witte tule rok – weer helemaal hot dit voorjaar! – met een stoer jasje in stevig materiaal zodat je look niet al te zomers oogt. Is het nog te fris voor blote benen, ga da voor laarzen. De fashionista op onze foto koos voor zilverkleurige boots (hoe cool is dat?).

Combineer een witte tule rok met een zwart-met-witte trui. Zwart met wit is altijd nog één van de chiqueste combinaties die er is. Schijnt de zon maar zie je al dreigende wolken hangen, ga dan voor donkere boots (ja, zwarte laarsjes onder een witte tutu rok!).

Combineer je total white look met lichtleren accessoires en details. Leer maakt je look stoer, geeft er een urban twist aan en haalt je look een beetje weg uit de uitbundige hoogzomersfeer.

Is het echt geen weer voor hagelwitte outfits, ga dan voor crèmekleurige tinten en wat warmere materialen. In dat geval mogen je schoenen – sneakers of boots – best weer wél wit zijn.

Door: Charlotte Mesman