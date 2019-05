Street style 2019. Janties zijn een zomerhit (maar wie gaat ze dragen?)

Het Franse modehuis Y/Project shockeerde de modewereld met piepkleine spijkershorts. Ontwerper Glenn Martens van Y/Project had het briljante idee gehad ze de vorm van een hoog opgesneden onderbroek mee te geven. De shorts – wel bestempeld als het lelijkste modeitem ever – worden in de wandelgangen ‘janties‘ genoemd (een samentrekking van ‘jeans’ en ‘panties’).

Niet alleen het oerlelijke model bracht de online community in beweging, ook het prijskaartje lokte verontwaardigde reacties uit. Op internet worden de janties van Y/Project aangeboden voor 315 Dollar (circa 280 Euro). Toch lijken de janties grif aftrek te vinden, vooral onder festivalgangers.

Tijdens de modeweek voor zomer 2019 kwamen we een voorganger van de janties tegen. Een fashionista bij de modeshow van Marni verscheen bij de show in een groen manteltje met daaronder hoog opgeknipte spijkershorts. Ze waren dan wel niet stretch en de zakken kwamen eronder uit, toch was het idee van de ‘janties’ klaarblijkelijk al geboren (Y/Project moest op dat moment nog showen).

En dat brengt ons meteen op een idee. Mocht je zin hebben in ‘janties’, wat let je dan om je schaar in een oud spijkerbroekje te zetten?

Overigens verdient ook de rest van de look van onze ‘janties’-fashionista enige aandacht. Zo draagt ze een ‘bucket’-hoedje, tegenwoordig helemaal hot, en vinden we het idee van de janties onder zo’n mooi manteltje best spannend. Let ook op de combinatie van verschillende prints: de fantasie van de jas en die van de tas hebben niets met elkaar te maken en toch kan het. En de schoenen? ‘Bijzonder’ zullen we maar zeggen.

Zoals altijd is ons advies: neem uit een look wat bij jou past.

Charlotte Mesman voor Trendystyle