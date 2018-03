Street style 2018. Deze look vinden wij super mooi. Om zo over te nemen!

Het gebeurt niet vaak dat we een street style look zomaar helemaal zouden willen overnemen. Meestal zijn de looks zo extreem dat je er in zijn totaliteit niets mee kunt. De combinaties zijn gewild bizar, provocerend bijna, en vooral bedoeld om de aandacht van de street style fotografen te trekken.

Maar er zitten ook coole en juiste looks tussen. Zoals deze outfit van influencer Caro Daur. Kijk, zoiets zouden we dus direct aantrekken!

Ook hier geldt dat de trui en de salopette eigenlijk niet goed matchen, maar uiteindelijk is het resultaat wel goed. Dat is de kunst van het combineren.

Een grove trui onder een tuinbroek draagt in de regel niet gemakkelijk en zorgt voor veel volume rond de taille. Maar als je de salopette laat bungelen zoals Caro heb je dat probleem opgelost. De salopette op zich is natuurlijk ook heel cool, vooral ook omdat’ie in zwart leer is uitgevoerd. Maar ook met een tuinbroek in spijkergoed kun je leuke combinaties leggen.

De mode accessoires maken de look af. Het zijn typische ‘street style’ accessoires: een pet, grote oorbellen, een fancy zonnebril. Hier mag je, als je dat wilt, op ‘bezuinigen’. Maar alles bij elkaar kan het toch nét. Volgens ons kun je in deze look in Nederland (en buiten de fashion weeks om) rustig over straat.

Duik dus nu je kast in en haal soortgelijke items tevoorschijn. Vandaag ga je voor een ‘nieuwe’ look.

