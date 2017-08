Spijkerbroeken trends herfst winter 2017 2018. Deze jeans zijn hot

Spijkerbroeken zijn een ‘evergreen’, ze maken steevast deel uit van het modebeeld. Vergelijk het met wenkbrauwen. Ze zijn er altijd maar ze zijn ook constant in de beweging. Elk seizoen brengt weer nuanceverschillen en nieuwtjes met zich mee. Laten we eens kijken wat de spijkerbroeken en denim trends voor herfst en winter 2017 2018 gaan doen.

Skinny jeans zijn terug!

Hebben we net afscheid genomen van de skinny jeans, duiken ze weer op! Zo gaat het nu altijd in de mode: trend en anti-trend. Als de slinger van een grote klok. Zijn we net overgestapt op de mom jeans (en laten we eerlijk zijn: een ietwat wijdere broek zit toch eigenlijk wel héél lekker), mogen we weer terug naar die superstrakke broekjes van een paar jaar geleden. Tenminste, als we op Saint Laurent en vooral ook Isabel Marant (toch echt geen kleintje) mogen afgaan.

Spijkerbroeken met parels, strass en bloemetjes

De afgelopen jaren hebben we qua jeans en denim van alles gezien: spijkergoed met striptekeningen, spijkerbroeken met patchwork, spijkerjacks met opschriften, spijkerbroeken met gaten en scheuren, denim met opgestikte badges… Dit seizoen zetten we nog een stap verder op dit pad: we gaan spijkerbroeken met pareltjes dragen, of met kleine bloemetjes of strass.

Denim op chique toer

Dat spijkergoed tot de ‘casualwear’ behoort, is maar tot op zekere hoogte waar. Dit seizoen gaan we op chic. Bij Christian Dior bijvoorbeeld zagen we denim outfits met scherpe en superchique snitten. Ook Stella McCartney kwam met een vrij gelikte outfit – broek met jasje – in donker denim. Blazers in spijkergoed doken ook de catwalks in Milaan op en we dragen ze bij voorkleur op een… spijkerbroek.

Denim op denim. De total jeans look

Hiermee komen we direct op een andere trend: de total jeans look is weer terug maar in plaats van een spijkerbroek met een spijkerblouse te combineren, gaan we dit seizoen dus voor de spijkerblazer (al mag een spijkerblouse natuurlijk nog wel). Ook spijker-overalls zijn weer hot en ook hier weer het liefst met een vrij geklede touch, eerder haute couture dan tuinbroek, zullen we maar zeggen.

De Isabel Marant look. Skinny jeans en lieslaarzen

Een spijkerbroek met een wit T-shirt en een paar sneakers is nog altijd prima, maar het kan ook anders. Zo zagen we heel eigentijdse combi’s op de catwalk van Isabel Marant. Daar werden skinny spijkerbroeken (met strass of bloemetjes) geshowd met heftige over knee laarzen en op de broeken droegen de modellen truien en jasjes met vrij grote schouders waardoor je een heel nieuw en eigentijds silhouet krijgt.

Mullet hem, rafelige jeans, mom jeans, culotte?

Mullet hem, rafelige jeans, mom jeans, culotte? Herken je ze nog? Dit waren zo een beetje dé hotste trends van de afgelopen seizoenen. En ja, hoor, het mag nog steeds allemaal ook al zijn deze trends volgens ons nu toch wel een beetje over hun top heen. En de vintage look met scheuren en rafels hebben we nu toch echt wel een beetje gehad…

